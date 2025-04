Cambio di programmazione per The Family 2, giovedì 1 maggio 2025 andrà in onda al posto di Tradimento alle 14.10 su Canale 5 e terrà compagnia ai telespettatori con due episodi. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La nota soap opera turca viene trasmessa solitamente da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà negli episodi di domani, giovedì 1 maggio 2025? Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che Hulya scoprirà che i figli di Leyla si trovano da Cemre e farà subito irruzione a casa sua per portarli via con la forza. Non appena scoprirà cosa è successo Aslan diffiderà la madre dall’intraprendere altre azioni che possano danneggiare i nipoti, poi chiederà a Devin di andare via da quella casa per sempre.

The Family 2, anticipazioni 1 maggio 2025: Devin chiede aiuto a Nedret, Aslan sfugge alla trappola

I tantissimi fan della nota dizi turca assisteranno ad altre interessanti novità nelle puntate di domani. Le anticipazioni rivelano che gli uomini di Aslan al porto si occuperanno degli ultimi preparativi per l’operazione di traffico di benzina che si svolgerà durante la serata, nel frattempo Ekrem chiederà ad Elif di sposarlo.

Devin per aiutare il marito si recherà ad Adana per cercare di convincere Nedret ad entrare in società, la donna rifiuterà però un inaspettato evento permetterà alla psicologa di iniziare un dialogo con la zia di Aslan. Quest’ultimo, invece, scoprirà giusto in tempo al porto la trappola di Cihan e Ilyas.

Nedret accetta di diventare socia di Aslan e paga i suoi debiti, inizierà una forzata convivenza

Nel secondo episodio di The Family 2 che andrà in onda domani, giovedì 1 maggio 2025, Aslan riuscirà a pagare gli stipendi dei lavoratori del porto, ma avrà ancora molti debiti. Lui sarà convinto di aver perso il porto ma scoprirà che Nedret ha deciso all’improvviso di accettare la sua proposta di società e ha pagato tutti i suoi debiti.

È tutto merito di Devin se la zia di Aslan ha cambiato idea e ha deciso di aiutarlo. Le anticipazioni fanno poi sapere che questo comporterà però delle conseguenze, la donna infatti si trasferirà insieme alla sua famiglia e ai suoi collaboratori nella casa di nonna Seher e la forzata convivenza non sarà affatto semplice.