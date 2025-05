Un’altra settimana di The Family 2 sta per concludersi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la solita pausa del weekend. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La nota soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati.

Non solo in televisione, gli episodi di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda lunedì 12 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Devin affronterà Hulya per dirle che nella battaglia legale per ottenere l’affido dei figli di Leyla se la dovrà vedere con lei.

The Family 2, anticipazioni 12 maggio 2025: Aslan invita lo zio alla cena di famiglia

I tantissimi fan della nota dizi turca assisteranno ad altre interessanti vicende dopo la pausa del fine settimana. Le anticipazioni rivelano che Aslan chiamerà Ibrahim per invitarlo ad una cena di famiglia, subito dopo dirà alla moglie quali sono le sue intenzioni.

Non appena arriverà alla villa Ibrahim vivrà un momento di grande tenerezza con la donna che ha sempre amato, Hulya. Mentre saranno tutti riuniti intorno al tavolo Aslan farà un discorso molto strano alla sua famiglia, sarà anche un po’ inquietante. Le anticipazioni di The Family 2 fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 12 maggio 2025 lbrahim durante la cena si preparerà per farsi l’iniezione d’insulina, proprio in quel momento il marito di Devin inizierà a parlare di famiglia e tradimento.

Aslan vuole vendicarsi dello zio Ibrahim

Aslan ha da poco scoperto il coinvolgimento di Ibrahim nelle bugie di Hulya e il suo obiettivo è quello di vendicarsi, potrebbe però perdere il controllo. Intanto l’uomo ha mantenuto la sua promessa aiutando la sua amata a ricostruire tutto quello che aveva perduto.

In famiglia nessuno sospetta che Aslan sfrutterà proprio la riunione di famiglia per mettere in atto la sua vendetta contro lo zio. Cosa succederà durante la cena? Le anticipazioni di The Family 2 non si lasciano sfuggire altri dettagli, non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che accadrà.