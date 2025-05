Al via una nuova settimana di The Family 2 dopo la solita pausa del weekend e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, infatti in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi.

L’amata dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, martedì 13 maggio 2025. Queste rivelano che Devin sarà convinta che sia Aslan il responsabile dell’improvviso malore di Ibrahim, in realtà è stata Serap a causarlo.

The Family 2, anticipazioni 13 maggio 2025: Aslan non ha impedito il tentato omicidio dello zio

I tantissimi fan della nota soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa domani. Stando alle anticipazioni Aslan era al corrente del fatto che Serap avesse scambiato le siringhe per provocare l’improvvisa morte di Ibrahim, però non ha fatto nulla per impedire che accadesse.

Cos’altro succederà nell’episodio di martedì 13 maggio 2025? Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che dopo il malore lo zio di Aslan verrà ricoverato d’urgenza in ospedale in condizioni molto critiche. Nel frattempo Soykan si recherà da Serap e Cihan per ricattare l’avvocatessa.

Aslan mostra a Serap le prove che la incastrano e la ricatta

Dopo aver raggiunto il fratello e Serap Aslan mostrerà loro la foto che dimostra la colpevolezza della donna del tentato omicidio dello zio. Il biondo dirà di essere pronto a mostrare le prove alla Polizia se l’avvocatessa non asseconderà la sua richiesta.

Le anticipazioni di The Family 2 rivelano che nella puntata di martedì 13 maggio 2025 Aslan in cambio del suo silenzio chiederà a Serap di convincerà Melek a cambiare la sua deposizione per far scarcerare Leyla. Questa volta Cihan non starà dalla parte della sua amata, infatti si schiererà dalla parte della sorella.