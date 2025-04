Andrà in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di The Family 2 e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la solita pausa del weekend. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti senza parole. Novità e colpi di scena non mancano mai e catturano l’attenzione di moltissimi telespettatori, la soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa lunedì 14 aprile 2025. Cosa succederà? Leyla tornerà a casa con i suoi figli dopo aver dato fuoco nel giardino di Villa Soykan al dipinto di Yusuf, dovrà però fare i conti con una spiacevole sorpresa. Quale? Troverà lì Tolga che ha fatto irruzione a casa sua per rubarle tutti i soldi.

The Family 2, anticipazioni 14 aprile 2025: Leyla prova a fermare Tolga

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Leyla proverà a fermare l’ex marito ma lui riuscirà a scappare. Intanto, Aslan sarà ancora sconvolto dopo che Devin gli ha dato la terribile notizia. La psicologa ha confessato al marito che non potrà più avere figli.

Le anticipazioni di The Family 2 fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 14 aprile 2025 Cihan riuscirà a rintracciare Tolga e questa volta l’uomo non potrà farla franca. Ad attenderlo in cima alla scalinata ci saranno Serap ed Ilyas, l’uomo non appena lo vedrà gli punterà una pistola contro.

Devin confessa ad Aslan che non potrà più restare incinta

Nella puntata di The Family 2 che andrà in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025, Aslan cercherà la moglie nel bosco dopo che è fuggita, non appena la troverà lei proverà a ribellarsi ma lui non la lascerà andare via perché vuole impedire che la Polizia la arresti. Intanto Cihan bacerà la cicatrice di Serap e le chiederà di raccontargli la sua storia, lei dopo aver avuto alcuni flashback di quando era solo una ragazzina lo allontanerà.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Leyla darà fuoco al dipinto di Yusuf e mentre saranno tutti distratti porterà via i suoi figli da villa Soycan, prima di andare via però lancerà uno sguardo di sfida alla madre. A casa la donna si imbatterà in Tolga che si è intrufolato nell’appartamento per portarle via il denaro e tra i due ci sarà una colluttazione. Nel frattempo Devin confesserà ad Aslan che non potrà più restare incinta.