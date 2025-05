The Family 2 si prepara a tornare in onda con un nuovo episodio, che sarà l’ultimo della settimana, la dizi turca infatti tiene compagnia ai suoi tantissimi fan su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50. Tutti coloro che non hanno voglia di aspettare per sapere cosa accadrà ai protagonisti potranno già scoprire interessanti dettagli forniti dalle anticipazioni.

Nella puntata di lunedì 19 maggio 2025, che come al solito sarà poi disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Aslan verrà messo al corrente delle condizioni di salute dello zio, dopo il malore è in terapia intensiva. Ibrahim ha rischiato di morire durante un pranzo di famiglia, il biondo sapeva che gli avevano fatto un ‘agguato’ ma non ha fatto nulla per impedirlo.

The Family 2, anticipazioni 19 maggio 2025: dopo le minacce di Aslan Serap trova un alibi

Nei precedenti episodi Aslan ha ricattato Serap, la denuncerà per aver tentato di uccidere suo zio se non lo aiuterà a far uscire Leyla di prigione. Lei nella puntata di lunedì 19 maggio 2025 per difendersi dalle minacce del Soycan proverà a trovarsi un alibi.

In ogni puntata di The Family 2 succede sempre qualcosa di inaspettato che cattura l’attenzione dei telespettatori, la soap opera turca sta riscuotendo un notevole successo dal punto di vista degli ascolti. Le anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda dopo il breve stop svelano che Serap darà del denaro ad uno degli uomini di Ibrahim, lui in cambio dovrà dire che si erano incontrati per questioni di lavoro il giorno che si è sentito male.

Ekrem chiede la mano di Elif, Devin preoccupata per Kaya

In vista altre novità dopo il weekend, Turgut e Iskender faranno visita alla famiglia di Elif per chiedere per conto di Ekrem la sua mano. Il ragazzo prometterà di non farla mai soffrire, a quel punto lei e suo padre accetteranno.

Ekrem resterà spiazzato quando scoprirà che in realtà Yagmur non ha davvero una relazione sentimentale con Burak. Gli spoiler rivelano anche che Kaya avrà la febbre molto alta e le sue condizioni di salute faranno preoccupare non poco Devin. Aslan raggiungerà la moglie e insieme porteranno il nipote dal padre di lei per farlo visitare.