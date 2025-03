Da oggi, al posto di My Home My Destiny, andrà in onda su Canale 5 The Family 2 e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Gli episodi della prima stagione spesso hanno tenuto i fan con il fiato sospeso, anche nelle nuove puntate saranno tante le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire tutti. La nota dizi turca terrà compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 e di sicuro li terrà incollati al televisore puntata dopo puntata.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 25 marzo 2025. Queste rivelano che per la diffusione del video che ritrae Devin mentre spara a Cihan in preda alla rabbia Aslan accuserà la madre, pensa che lo ha fatto per ferire la nuora però le ricorderà che è ancora sua moglie. Hulya, però, accuserà il figlio dicendo che potrebbe essere stato lui a diffondere il video per rovinare la reputazione del padre e per avere la possibilità di riconciliarsi con Devin dopo essere rimasti lontani per due mesi.

The Family 2, anticipazioni 25 marzo 2025: duro faccia a faccia tra Aslan e Cihan

I telespettatori assisteranno a molte altre interessanti novità nell’episodio di domani, stando alle anticipazioni Cihan si recherà dal fratello. Nel frattempo Devin farà i bagagli ma apparirà alquanto istabile mentalmente, infatti Yagmur si preoccuperà molto per lei.

Durante un confronto on Aslan, Cihan gli mostrerà la foto dei suoi genitori naturali e gli chiederà cosa farebbe lui se fosse al suo posto. Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che Aslan ricorderà al fratello che nonostate tutto continuano ad essere una famiglia.

Su tutte le furie Cihan gli dirà che la madre non è mai andata a trovarlo in ospedale, gli chiederà anche di non chiamarlo più fratello e prometterà di portargli via tutto. Cos’altro succederà nella puntata di martedì 25 marzo 2025? Hulya parlerà con l’amico di Devin con il quale ha un accordo, lui dovrà convincere la psicologa a trasferirsi insieme in Inghilterra.

Devin vuole divorziare da Aslan, sul web il video della sparatoria diventa virale

Tante saranno le novità e i colpi di scena nella puntata che verrà trasmessa oggi, lunedì 24 marzo 2024. Aslan farà un discorso durante l’inaugurazione del porto turistico e quando un giornalista gli chiederà dove si trova la moglie lui mentirà dicendo che il loro matrimonio procede a gonfie vele.

In realtà Devin in quel momento si troverà da un’avvocatessa perché la sua intenzione continua ad essere quella di divorziare dal marito, fino ad ora però nessuno ha accettato l’incarico. La psicologa racconterà i drammi vissuti negli ultimi mesi, dalla sparatoria alla perdita del bambino e la depressione. Dopo aver ascoltato le sue parole l’avvocatessa deciderà di occuparsi della causa di divorzio. Poco dopo il video in cui si vede Devin che spara a Cihan diventerà virale sul web e lei avrà un attacco di panico. Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che la famiglia Soykan inizierà subito ad indagare per scoprire chi ha diffuso il video.