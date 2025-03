Cosa succederà nei prossimi episodi di The Family 2? I suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprirlo e per non perdere tutte le novità e i colpi di scena si piazzano quotidianamente davanti al televisore. I protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori, la prima stagione ha conquistato un notevole successo e in molti aspettavano con ansia di vedere sul piccolo schermo anche gli episodi della seconda stagione.

La nota soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di The Family 2 che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 marzo 2025. Cosa accadrà? Per riuscire a ricominciare da zero Devin ha deciso di prendersi una pausa e si è recata a Smirne per concedersi un po’ di relax cercando così di non pensare alle terribili vicende che ha dovuto affrontare negli ultimi due mesi. Intanto, la famiglia Soykan continua ad indagare per scoprire chi ha diffuso il video che ritrae Devin che spara a Cihan .

The Family 2, anticipazioni 26 marzo 2025: Aslan furioso, Devin pensa di vedere il marito

Nella puntata di domani Aslan sarà furioso perché dopo quello che è successo nessuno vuole più fare affari con lui, inizierà quindi a sospettare di tutti i suoi cari. Si scaglierà anche contro Ekrem perché si ubriaca tutti i giorni da quando ha messo fine alla sua storia d’amore con Yagmur.

Le anticipazioni di The Family 2 fanno poi sapere che Aslan verrà informato del fatto che la moglie è andata via da Istanbul. Lei nel frattempo si farà un tatuaggio e durante la serata si divertirà ad una festa bevendo e ballando quando all’improvviso sarà convinta di vedere Aslan. La psicologa inizierà ad urlare contro il marito e lo inseguirà, poi si addormenterà sulla spiaggia. Al suo risveglio Devin riceverà lo ‘stipendio per la moglie’ e quando tornerà in hotel non troverà nessuno perché un uomo ha offerto a tutti un giro in barca, questa volta si tratta davvero di Aslan.

Duro confronto tra Aslan e Cihan: il secondo minaccia il fratello di portargli via tutto

Nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 24 marzo 2025, Aslan accuserà la madre di aver diffuso il video incriminato per ferire Devin dal momento che non ha mai provato simpatia per lei. Hulya invece accuserà il figlio dicendo che potrebbe averlo fatto per rovinare la reputazione del padre e per riconciliarsi con la moglie che non vede da due mesi. Visibilmente nervosa e ‘isterica’ la psicologa deciderà di lasciare Istanbul per qualche giorno, intanto Cihan si recherà dal fratello.

L’uomo mostrerà la foto dei suoi genitori naturali ad Aslan e gli chiederà cosa farebbe al suo posto, lui gli dirà che nonostante tutto sono ancora una famiglia. In preda alla rabbia Cihan gli farà notare che durante la sua permanenza in ospedale la madre non è mai andata a trovarlo, subito dopo gli dirà di non chiamarlo più fratello e minaccerà di portargli via tutto.