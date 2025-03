Con le sue intriganti vicende The Family 2 continua a conquistare sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, i protagonisti riescono spesso a lasciare tutti con il fiato sospeso. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 27 marzo 2025? Stando alle anticipazioni di The Family 2 trapelate sul web, Devid dirà ad Aslan che sente il bisogno di rinascere e andrà via. Lui le correrà dietro e cercherà di farle capire che capisce il suo dolore, però anche lui soffre perché era anche suo figlio il bambino che hanno perso. La psicologa confesserà di avere paura di se stessa perché si è resa conto che per l’amore malato che prova nei suoi confronti è pronta a fare qualsiasi cosa.

The Family 2, anticipazioni 27 marzo 2025: dopo un duro confronto Devin e Aslan restano a Smirne

I tantissimi fan della dizi turca assisteranno ad altre interessanti novità dell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Aslan sentirà la madre al telefono e le dirà che il giorno dopo tornerà a casa insieme alla moglie. Su tutte le furie Hulya se la prenderà anche con Ekrem, infatti gli darà uno schiaffo, dopodiché manderà i soldi a Ilkay per il suo viaggio a Londra con Devin.

Cos’altro succederà nella puntata di giovedì 27 marzo 2025? Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che Aslan rimarrà a Smirne, anche Devin deciderà di restare dopo che il marito le ha chiesto di andare via. Nel frattempo Cihan minaccerà Hulya, poco dopo l’avvocato di Devin lo raggiungerà per chiedergli di testimoniare a favore della cognata durante il processo contro i Soykan.

Nella puntata di The Family 2 che andrà in onda oggi, mercoledì 26 marzo 2025, Devin è andata via da Istanbul per qualche giorno per riuscire a ricominciare da zero. Nel frattempo il marito sarà furioso perché dopo la diffusione del video nessuno vuole fare più affari con lui, si scaglierà anche contro Ekrem perché alza continuamente il gomito da quando ha lasciato Yagmur.

Non appena Aslan scoprirà che la moglie si è recata a Smirne deciderà di raggiungerla. Intanto lei si divertirà ad una festa e mentre beve e balla sarà convinta di vedere il marito. Urlando lo rincorrerà ma si addormenterà sulla spiaggia, il giorno dopo quando si sveglierà riceverà il bonifico ‘stipendio per la moglie’ e tornerà in hotel. La psicologa non troverà nessuno e scoprirà che un uomo ha offerto a tutti un giro in barca, si tratta di Aslan.