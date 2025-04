Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di The Family 2 e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà dopo la pausa del weekend. Quotidianamente l’amata soap opera turca tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende, colpi di scena e novità non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e conquistano sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo le puntata di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 28 aprile 2025, cosa succederà? Su tutte le furie Aslan accuserà la madre di aver incastrato Leyla, lui scoppierà in lacrime durante il loro acceso confronto.

The Family 2, anticipazioni 28 aprile 2025: Aslan incendia villa Soykan, Devin lo salva

Tante saranno le novità che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori dopo la solita pausa del fine settimana. Le anticipazioni fanno sapere che Aslan sarà accecato dalla rabbia, mentre discuterà con la madre appiccherà il fuoco.

Le fiamme in un primo momento distruggeranno il tavolo e pian piano divamperanno per tutta la villa. In preda alla paura Devin e Hulya proveranno a spegnere l’incendio ma sarà del tutto inutile, Aslan invece continuerà a gettare benzina ovunque. Mentre tutta la casa prenderà fuoco lui resterà seduto e sarà travolto dai ricordi del passato. La psicologa rientrerà nella villa e porterà il marito in salvo.

Melek incastra Leyla e lei resta in carcere, c’entra Hulya

Oggi The Family 2 cambierà orario, andrà in onda su Canale 5 al posto di Tradimento alle 14.10 con ben quattro episodi. Cosa succederà? Prima di riaprire lo studio Devin riceverà la visita di Serap, intanto Cihan e Aslan picchieranno Sansar per spingerlo a confessare l’omicidio di Tolga. In carcere Leyla riceverà la visita della madre che vuole costringerla ad affidarle i bambini, prima di andare via Hulya parlerà con Melek. Cihan farà un accordo con Ibrahim di nascosto, ma Serap li osserverà da lontano.

Negli episodi di The Family 2 che verranno trasmessi oggi, venerdì 25 aprile 2025, Hulya avrà un crollo nervoso dopo che la finanza le ha confiscato tutto. Serap proverà ad avvelenare Cihan ma avrà dei ripensamenti e gli impedirà di bere. Leyla sarà finalmente pronta ad uscire di prigione, ancora però non sa che la madre e Melek si sono accordate contro di lei. Aslan scoprirà cosa è successo in carcere, la sorella non è stata scarcerata perché Melek dopo essersi pugnalata da sola ha accusato Leyla di averla aggredita. Per lei sarà subito chiaro che è stata la madre ad organizzare tutto. Serap confermerà tramite un video il sospetto di Devin, non appena lo vedrà Aslan andrà su tutte le furie.