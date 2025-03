Si conclude domani la settimana di The Family 2 e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della pausa del weekend. Tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei fan, la soap è tornata in onda sul piccolo schermo da pochi giorni e sta conquistando ottimi risultati in termini di ascolti. La dizi turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di The Family 2 che verrà trasmessa domani, venerdì 28 marzo 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Turgut informerà Aslan di aver visto Ibrahim parlare con due tipi sospetti, lui crede che lo zia nasconda qualcosa. Gli dirà anche che sono riusciti a far oscurare il video. Poco dopo lui e Devin riporteranno una bambina al matrimonio del fratello dopo che era fuggita.

The Family 2, anticipazioni 28 marzo 2025: Hulya vuole portare via i bambini a Leyla

Molte altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Ilkay farà sapere a Hulya di aver acquistato i biglietti per Londra, sia per lui che per Devin. Nel frattempo Leyla, mentre è impegnata a giocare con i suoi figli, riceverà un documento che la turberà non poco. Di che si tratta? Scoprirà di essere stata ritenuta inadeguata a prendersi cura dei suoi figli e della casa, la persona che vuole toglierle i bambini è sua madre.

Le anticipazioni di The Family 2 fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 28 marzo 2025 Devin riceverà una telefonata dal padre per dirle che i risultati dei test saranno pronti presto e che la situazione potrebbe essere più grave del previsto. Ergun le dirà che il suo problema potrebbe non essere solo un’infezione uterina.

Aslan ha raggiunto Devin a Smirne, dopo un confronto restano entrambi lì

Nella puntata di The Family 2 che verrà trasmessa oggi, giovedì 27 marzo 2025, ci sarà un lungo confronto tra Aslan e la moglie. Lei gli dirà che ha bisogno di rinascere, lui le dirà che comprende il suo dolore ma le farà notare che anche lui sta soffrendo perché il bambino che hanno perso era anche suo figlio. Devin però gli dirà che ha paura di se stessa perché si è resa conto di essere pronta a tutto per l’amore che prova per lui.

Aslan poco dopo dirà alla madre che tornerà a casa con la moglie il giorno dopo, lei andrà su tutte le furie. Hulya invierà a Ilkay i soldi per recarsi a Londra insieme a Devin. Intanto, dopo che il marito le chiederà di andare via la psicologa deciderà di restare a Smirne, entrambi quindi trascorreranno la notte lì. Nel frattempo Cihan, dopo aver minacciato la madre, riceverà una proposta dall’avvocato della cognata. Gli chiederà di testimoni a favore di Devin a processo contro i Soykan.