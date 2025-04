Cosa succederà nei prossimi episodi di The Family 2? Di sicuro colpi di scena e novità non mancheranno e spesso lasceranno tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. La soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di The Family 2 che verrà trasmessa domani, giovedì 3 aprile 2025. Queste rivelano che Turgut e Iskender saranno sulle tracce di Tolga, lui riuscirà a darsi alla fuga ma verrà rintracciato da Cihan. All’altro Tolga confesserà che il più grande nemico dei Soykan, Ilyas, in realtà è ancora vivo. L’uomo ha solo finto di essere morto e dopo la raccolta fondi si è appropriato di una grossa somma di denaro falsificando un assegno.

The Family 2, anticipazioni 3 aprile 2025: Devin chiede scusa a Cihan

Ci saranno molte altre interessanti novità che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori domani. Stando alle anticipazioni scoppierà un acceso confronto tra Hulya e Aslan. Al figlio racconterà di essere stata umiliata da Leyla e di aver rischiato di morire a causa di Cihan, lui però non la ascolterà affatto e apparirà su tutte le furie. Il motivo? Perché la madre ha organizzato tutto per mandare Devin in Inghilterra e allontanarla da lui.

Hulya pensa che il figlio e la moglie stiano solo continuando a torturarsi, proprio come è successo tra lei e suo marito in passato. Aslan però le prometterà che, nell’amore e nell’odio, resteranno sempre uniti. Le anticipazioni di The Family 2 fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 3 aprile 2025 Devin chiamerà Cihan, quando i due si incontreranno lei gli chiederà scusa e gli dirà di essere in partenza. L’uomo accetterà le scuse della cognata e le confesserà di essere stato contattato da Serap per testimoniare in suo favore.

Serap vuole rovinare la vita dei Soykan, ha diffuso lei il video?

Cos’altro succederà nella puntata di The Family 2 che andrà in onda domani, giovedì 3 aprile 2025? Dopo aver parlato con il cognato Devin si precipiterà dalla sua avvocatessa per chiederle alcune spiegazioni e per fare un po’ di chiarezza. Serap insisterà sul fatto che Devin dovrebbe combattere per rovinare la vita della famiglia Soykan, però non è quello che vuole lei. La psicologa vuole solo divorziare da Aslan per provare a voltare pagina dopo il drammatico periodo che ha vissuto.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Cihan si recherà da Serap e la accuserà di essere stata lei a diffondere il video che ritrae Devin mentre gli spara. Le cose stanno davvero così? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.