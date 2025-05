Stanno tenendo con il fiato sospeso le ultime vicende di The Family 2, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 15. Manca poco al nuovo appuntamento ma gli spoiler fanno già sapere cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 30 maggio 2025. Dopo quello che è accaduto ad Aslan durante il matrimonio Hulya e Devin indagheranno insieme ai collaboratori più fidati del Soykan per scoprire chi lo ha aggredito.

La soap opera turca viene trasmessa in televisione ma può essere seguita anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio di venerdì 30 maggio 2025 un cameriere presente al matrimonio dirà di aver visto un uomo che si comportava in modo strano. Devin si renderà subito conto che l’uomo in questione ha un chiaro disturbo ossessivo-compulsivo.

The Family 2, anticipazioni 30 maggio 2025: viene a galla l’identità del sicario che ha sparato ad Aslan

La psicologa nella puntata di domani guarderà i filmati di sorveglianza relativi alla serata in cui il marito è stato ferito e riuscirà a capire chi è stato a sparare ad Aslan durante i festeggiamenti. Non appena lo vedrà Hulya dirà che lo conosce, si tratta infatti di un ragazzo di Adana di nome Behram.

Durante una chiacchierata Devin e la suocera cercheranno di capire chi possa essere stato il mandante dell’aggressione ai danni del Soykan. Per le due donne i principali sospettati saranno Bedri e sua madre, ma potrebbero essere stati anche Cihan e Ibrahim, intanto il ‘figlio’ di Hulya si preparerà a convolare a nozze con Serap.

Hulya chiede a Ibrahim se è il mandante dell’attentato contro Aslan

Prima dello stop della dizi turca del weekend altre vicende cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni di The Family 2 rivelano che Hulya farà visita al cognato nella villa, l’uomo infatti è stato dimesso dall’ospedale.

In modo inaspettato Nedret si mostrerà solidale nei confronti della cognata e cercherà di incoraggiarla in un momento così delicato. Cosa succederà dopo? Dopo essersi recata da Ibrahim la madre di Aslan gli chiederà se sia stato lui a dare l’ordine di aggredire suo figlio. Hulya lo metterà anche al corrente delle sue condizioni di salute, l’uomo resterà paralizzato.