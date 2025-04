Un’altra settimana di The Family 2 sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della pausa del weekend. Quotidianamente tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciato tutti con il fiato sospeso. La soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 4 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Aslan apparirà sconvolto al pensiero che Devin andrà in Inghilterra. Rimarrà indifeso sul divano anche dopo aver ricevuto delle cattive notizie, come l’avvio dell’indagine contro la sua famiglia per riciclaggio di denaro. Intanto Cihan farà molte domande a Serap, lui sa bene chi è ed è consapevole del fatto che il suo scopo non sia quello di aiutare la psicologa a divorziare da Aslan ma distruggere l’intera famiglia Soykan.

The Family 2, anticipazioni 4 aprile 2025: Devin capisce che Ilkay è d’accordo con Hulya e lo caccia

Ci saranno altre interessanti novità nella puntata di domani, le anticipazioni rivelano che Aslan avrà un’idea per impedire alla moglie di partire. Devin dopo aver salutato la madre e la sorella salirà in auto con Ilkay per recarsi all’aeroporto ma durante il tragitto farà scendere l’amico perché ha scoperto che era in combutta con Hulya.

Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che nell’episodio di venerdì 4 aprile 2025 Devin sarà pronta a proseguire il suo viaggio da sola ma dovrà. Nel frattempo Aslan riuscirà la sua famiglia per metterli in guardia sulla nuova indagine avviata dal procuratore, tutti loro potrebbero finire in carcere con l’accusa di riciclaggio di denaro. L’uomo dirà anche che nella vicenda c’è lo zampino di Cihan e forse anche quello di Ilyas visto che è ancora vivo.

Aslan escogita un piano per costringere Devin a restare

Nella puntata di The Family 2 che verrà trasmessa domani, venerdì 4 aprile 2025, mentre Ilyas sarà insieme a Cihan arriverà anche Serap che si rivolgerà all’uomo chiamandolo papà. Aslan è convinto che potranno cavarsela solo se resteranno uniti, proprio in quel momento però la Polizia farà irruzione e li arresterà.

Stando alle anticipazioni di The Family 2 si tratta di un piano escogitato da Aslan per impedire alla moglie di andare in Inghilterra. Infatti, con l’indagine in corsi nessuno dei Soykan potrà lasciare il paese quindi la psicologa sarà costretta a restare.