Si conclude oggi un’altra settimana di The Family 2 e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la solita pausa del weekend. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La nota soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di The Family 2 sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e con le sue intriganti vicende cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan. Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda lunedì 5 maggio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Devin si lascerà sfuggire toccanti rivelazioni con Aslan. Al marito racconterà che quando era piccola la madre a causa della sua malattia viveva momenti di grande felicità e di grande tristezza, lei soffriva molto a causa del suo comportamento.

The Family 2, anticipazioni 5 maggio 2025: Devin a cuore aperto con Aslan, la rivelazione sulla madre commuove

I tantissimi fan della fiction turca assisteranno ad altre interessanti novità dopo la pausa del weekend. Stando alle anticipazioni la psicologa racconterà al marito il momento in cui suo padre, esausto a causa del comportamento della moglie, decise di lasciarla e di andare via di casa definitivamente.

La madre di Devin dopo la fine del suo matrimonio era disperata, tentò anche di togliersi la vita. Nel frattempo Serap e Cihan affronteranno un argomento molto delicato. Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che nell’episodio di lunedì 5 maggio 2025 l’avvocatessa rivivrà un flashback spaventoso durante il quale sarà presente Ibrahim da giovane.

Serap si avvicina a Cihan per baciarlo, poi fa un passo indietro

Cos’altro succederà nella puntata di The Family 2 che andrà in onda lunedì 5 maggio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Serap eviterà di rispondere alle domande di Cihan, poi si avvicinerà a lui per baciarlo ma all’ultimo farà un passo indietro.

Intanto Leyla sarà ancora in carcere, dove sente moltissimo la mancanza dei suoi figli e crederà di vederli. La sorella di Aslan avrà delle allucinazioni dietro le sbarre che la spingeranno ad aggredire una sua compagna di cella convinta in quel momento che sia sua madre Hulya.