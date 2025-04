La settimana di The Family 2 si conclude oggi, venerdì 4 aprile 2025, e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dopo la pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei fan, tantissime sono le persone che puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Tradimento, 5 aprile 2025/ Tolga scopre che Oylum è incinta, lei non smette di pensarlo

Ma cosa succederà nella puntata di The Family 2 che verrà trasmessa lunedì 7 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Hulya, Aslan e Ibrahim verranno portati in centrale in manette. Anche Devin verrà portata in centrale per l’interrogatorio dopo che gli agenti l’hanno prelevata dall’aereo. La psicologa e il marito si guarderanno intensamente, lei avrà già capito che c’entra lui con il suo arresto.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, scatta il bacio tra Pietro e Cristina ma lei combina un guaio...

The Family 2, anticipazioni 7 aprile 2025: la dichiarazione di Devin mette i Soykan nei guai

Nell’episodio che andrà in onda dopo la pausa del fine settimana Cihan rivelerà a Serap e Ilyas che si tratta di un piano organizzato da Aslan per giocare d’anticipo. Il suo scopo è quello di avere il controllo della situazione e impedire alla moglie di recarsi in Inghilterra.

Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che nella puntata di lunedì 7 aprile 2025 durante l’interrogatorio Devin dichiarerà di non essere a conoscenza di nulla, proprio come gli altri. Subito dopo, però, dirà agli agenti che ogni mese riceve lo ‘stipendio per la moglie’ ma lei lo restituisce sempre. La psicologa sarà molto soddisfatta perché a causa della sua dichiarazione Ibrahim, Aslan e sua madre saranno in stato di fermo per le irregolarità con la Fondazione.

Qual è il segreto di Serena, chi è Dario? Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8/ Suor Angela sa tutto, Azzurra...

Aslan affronta Cihan, poi rapisce Devin

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori nell’episodio di lunedì 7 aprile 2025. Le anticipazioni di The Family 2 rivelano che davanti ai giornalisti Cihan prenderà in giro i Soykan, Aslan però lo prenderà in disparte e lo affronterà, ormai è a conoscenza del fatto che si è alleato con Ilyas.

Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni la Polizia sequestrerà l’auto di Devin e procederà con la perquisizione del suo appartamento. L’obiettivo di Hulya è quello di incastrare la nuora e farla finire il prima possibile in carcere. Yagmur avviserà subito Aslan ma sarà del tutto inutile, gli agenti infatti troveranno un borsone pieno di soldi e dovranno arrestarla. Per salvarla dall’arresto il marito deciderà di rapirla.