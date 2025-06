The Family anticipazioni, puntata dell’11 giugno 2025: Devin e Aslan scoprono chi è l’assassino di Ergun!

Nel daytime di Canale5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 circa continuano ad andare in onda le vicende della dizi turca e dallesi scopre cheFacendo un passo indietro, negli scorsi episodi Ergun era morto in seguito ad un incidente stradale.

Come finisce The Family 2 e quando? Anticipazioni ultime puntate: due morti choc/ Aslan accusato di omicidio

L’uomo a causa dei suoi problemi aveva iniziato a bere e ad avere seri problemi di alcolismo e che dunque a causare l’incidente e la sua morte sarebbe stata la guida in stato di ebbrezza. Tuttavia le anticipazioni The Family per la prossima puntata svelano che emergerà un’altra verità: la morte di Ergun non è stata un incidente ma un omicidio, i periti infatti si accorgeranno che i freni della macchina sono stati manomessi.

La forza di una donna, anticipazioni 11 giugno 2025/ Enver va a trovare Bahar, Hatice comprende i suoi errori

Anticipazioni The Family, spoiler prossima puntata dell’11 giugno 2025: Sermet ha ucciso Ergun!

E le anticipazioni The Family, scendendo nel dettaglio, svelano che si aprirà un nuovo interrogativo: chi ha ucciso Ergun in The Family e perché? Devin ed Aslan inizieranno ad indagare e giungeranno alla conclusione che il colpevole sia Hulya, tutti gli indizi sembra confermarlo e invece ci sarà un clamoroso colpo di scena che cambierà tutto: si scoprirà che l’assassino di Ergun è il suo socio Sermet. Perché Sermet ha ucciso Ergun? E cosa succederà all’uomo nelle prossime puntate?

Anticipazioni Beautiful, 11 giugno 2025/ Ridge vorrebbe aiutare Eric, RJ aiuterà il nonno fino alla fine

Le anticipazioni The Family dell’11 giugno 2025, poi, svelano anche ci sarà un altro risvolto inaspettato: Ilyas rivelerà a Bedri di essere suo padre, Serap sarà sempre più adirata nei confronti di Ilyas convinto che l’uomo abbia un debole per Bedri e dunque lo affronterà a muso duro. E proprio durante il loro confronto verrà fuori la verità: Ylyas è il padre di Bedri. L’uomo, dopo averlo rivelato a Serap lo rivelerà anche a Cihan e poi proprio a Bedri, nonostante l’avvocatessa vorrà impedirglielo.



Scoperta la verità sull’omicidio di Ergun e che Ilyas è il padre di Bedri: anticipazioni The Family

E dunque dalle anticipazioni The Family sulla prossima puntata si scopre che ci saranno dei colpi di scena clamorosi e di risvolti inaspettati. Dopo giorni e giorni di ricerche e indagini Devin ed Aslan scopriranno non solo che Ergun non è morto in un incidente ma anche che chi lo ha ucciso: il suo socio Serap. E poi ancora le insistente di Serap costringeranno Ilyas a rivelarle la verità del perché sta sempre vicino a Bedri: è il vero padre della ragazza ed anche nei prossimi episodi non mancheranno dei risvolti bomba.