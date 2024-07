Anticipazioni The Family, puntata 18 luglio 2024/ Devin si rifiuta di accettare l’accordo prematrimoniale

Anticipazioni The Family, 18 luglio 2024: Atilla sotto le pressioni di Ibrahim e Aslan

The Family torna in onda domani pomeriggio, giovedì 18 luglio 2024, con una nuova attesissima puntata su Canale 5; ma che cosa rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Devin ha rivolto una proposta di nozze ad Aslan, ma il futuro matrimonio della coppia potrebbe essere ostacolato dalla madre del ragazzo, Hulya, che disapprova questa scelta; la donna ha addirittura presentato al figlio un accordo prematrimoniale ad hoc che la nuora, se vorrà sposarsi, dovrà necessariamente firmare.

Anticipazioni Endless Love, puntata 18 luglio 2024/ Emir sospetta ancora di Tufan, il piano per seguirlo

Tuttavia la psicologa viene a conoscenza di questo contratto imposto dalla suocera; Aslan vorrebbe farglielo firmare per potersi così sposare, ma la sua amata rifiuta categoricamente e non lo accetta. Nel frattempo, Ibrahim e Aslan continuano a mettere pressione ad Atilla e vorrebbero a tutti i costi acquisire entrambi il controllo del suo canale televisivo, ma l’uomo al momento resiste.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 luglio 2024/ Hope vorrebbe reinserire Thomas in azienda, ma Liam...

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family a cominciare dalla proposta di matrimonio di Devin ad Aslan; la psicologa si è decisa a compiere il grande passo, tuttavia Aslan è in difficoltà poiché assoggettato alla volontà della madre Hulya, che disapprova la scelta e vorrebbe per lui qualcun’altra al suo fianco. La donna cerca in tutti i modi di ostacolare il matrimonio della coppia, arrivando addirittura a presentare al figlio un accordo prematrimoniale e spingendosi oltre.

Hulya, infatti, ha deciso di fare visita alla psicologa presentandosi direttamente presso il suo studio: il pretesto ufficiale è stato quello di scusarsi con lei per l’ultimo comportamento adottato dal figlio ma, in realtà, la sua intenzione è stata quella di scoraggiarla dalle nozze. Devin però ha reagito a testa alta alle pressioni della suocera senza cedere alla sua volontà: la donna alla fine sposerà il suo amato?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 17 luglio 2024/ Nuova opportunità di investimento per Roberto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA