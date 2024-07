Anticipazioni The Family, settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2024: Hulya assilla Devin

The Family torna in onda la prossima settimana con nuove puntate in onda su Canale 5, dal 29 luglio al 2 agosto 2024; scopriamo insieme le anticipazioni di questi nuovi appuntamenti, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Devin continua a riscontrare numerose difficoltà nel suo lungo e complicato processo di inserimento nella famiglia Soykan; a metterla spesso in crisi è soprattutto l’ingerenza di Hulya, che tende spesso ad oltrepassare i limiti e ad imporsi in modo dispotico nei confronti della nuora.

Devin si sente invasa nei suoi spazi e nella sua vita privata, ancor più dopo aver scoperto che la suocera ha deciso di mettere sul suo conto ingenti somme di denaro. Inoltre Hulya, nel tentativo di metterle i bastoni tra le ruote, fa girare la notizia secondo cui la psicologa avrebbe rifiutato di ottenere il cognome Soykan; la suocera ha così scatenato numerosi tensioni in famiglia e, soprattutto, ha generato una rivolta contro la ragazza sui social media.

Anticipazioni The Family: Serhat rintraccia e aggredisce Yagmur

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni di The Family per la settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2024, Ibrahim studia un piano affinché Aslan apra la cassaforte dell’ufficio del padre per prendere una lettera del passato, da lui scritta appositamente per ognuno dei suoi figli. Lo zio inoltre vorrebbe convincere Aslan a non vendere le quote dei casinò online in Romania; per raggiungere questo obiettivo, l’uomo ne parla direttamente con Hulya e si candida a prendere il controllo della famiglia.

Intanto, Devin e Leyla escono insieme a cena e la psicologa viene convinta a non rinunciare assolutamente al suo amore per Aslan; inoltre, Yagmur viene rintracciata da Serhat e viene aggredita, ma per fortuna riesce a fuggire via.