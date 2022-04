Anticipazioni The Good Doctor 5 decima puntata 4 maggio/ Lea incoraggia Shaun e…

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 4 maggio: Andrews diventa presidente dell’ospedale e…

Nella prossima puntata di The Good Doctor 5 che andrà in onda il prossimo 4 maggio assisteremo a numerosi copi di scena. Nell’episodio intitolato “La rinascita”, Glassman e Lea incoraggiano Shaun a continuare a lavorare per proteggere la sua reputazione, cosa che fa, giurando di concentrarsi sulla medicina. Tornato al lavoro, Shaun assiste Park con un uomo che si è fatto male alla testa, ma in seguito scoprono che soffre di cancro a causa di un fegato donato dal suo amico. Salen ostacola il piano di Lim e dei suoi sostenitori facendo licenziare immediatamente lei e Glassman e la residenza di Asher e Park è terminata. Andrews assicura a Lim che si oppone a loro contro Salen. Asher e Jordan curano una madre surrogata, Grace che sta partorendo, complicata da un tumore; insieme ad Andrews, riescono a condurre un intervento chirurgico per salvare sia lei che il bambino.

Un intervento chirurgico riuscito garantisce al paziente di Shaun e Park con un fegato canceroso più mesi di vita. Shaun decide di unirsi alla ribellione di Lim e di tenere un discorso alla conferenza degli investitori pensionistici. Salen ha già detto che intende licenziare il consiglio dell’ospedale dopo la conferenza sulla pensione. Tuttavia, durante la riunione per la conferenza, Andrews la confronta con i suoi trattamenti falliti in passato, costringendola a dimettersi e lasciare St. Bonaventura invece di rilasciare quei dettagli. Andrews diventa il presidente dell’ospedale e reintegra l’ex personale.

The Good Doctor 5, cosa è successo nella scorsa puntata: Shaun si licenzia…

Nella scorsa puntata della serie The Good Doctor 5, c’è stato un imprevisto cambiamento nella vita sentimentale di Shaun. L’uomo ha deciso di dare un’altra possibilità al suo rapporto con Lea. Intanto però nel campo professionale le cose non procedono per il meglio. Infatti, disgustato dal modo in cui Salen ha cambiato Andrews in peggio, Shaun si licenzia piuttosto che permetterle di influenzarlo lungo un suo oscuro sentiero. Dopo la sua lotta con Shaun, Lea si scontra con Jordan, che implora Shaun di lasciar andare i suoi dubbi su Lea. Lim, retrocessa dal suo ruolo di capo della chirurgia che viene restituito ad Andrews, riceve un’offerta di lavoro da un altro ospedale, ma rifiuta; invece, arruola alcuni degli altri medici per aiutarla a sconfiggere Salen; Park e Glassman accettano entrambi di partecipare mentre Shaun, Jordan e Morgan rifiutano.

La squadra tratta Nelly Dunn una cantante pop che è costretta a usare un dispositivo elettronico per parlare. Sebbene Shaun cerchi di dire a lei e al team che l’intervento chirurgico per ripristinare la sua voce è troppo rischioso, decide di farlo comunque e quasi sanguina sul tavolo, ma sopravvive a causa dei suoi incredibili fattori di coagulazione. Trattano anche Joe, un uomo che si prende cura di Cody, suo figlio con la sindrome di Kabuki. Joe decide di sottoporsi a un intervento chirurgico che, in caso di successo, ripristinerebbe l’uso del suo braccio, ma invece lo lascia paraplegico. Cody subisce un attacco di panico, portandolo in terapia intensiva. Morgan scopre un piccolo tumore al pancreas di Cody che, una volta rimosso, gli consente di camminare.











