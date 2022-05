Anticipazioni The Good Doctor 5 puntata 18 maggio/ Un pugno in faccia per Shaun

La nuova puntata di The Good Doctor 5 che andrà in onda il prossimo mercoledì 18 maggio è intitolata “Siccità” sempre in prima serata su Rai 2. In questa puntata il dottore. In questa puntata saranno passati circa 10 giorni dall’incontro intimo tra Shaun e Lea. Il giovane dottore non aveva mai trascorso un periodo così lungo di siccità e per trovare una soluzione chiede consiglio a Lenore, la cassiera del negozio di articoli di regalo che consiglia a Shaun di regalare un oggetto molto particolare.

Dopo questa piccola disavventura con la cassiera del negozio, Shaun chiede consiglio a Glassman che gli suggerisce di fare ritorno a casa, accendere delle candele e, soprattutto di spegnere la televisione per dirigere tutta la sua attenzione verso la sua fidanzata. Il dottore decide di presentarsi sul posto di lavoro di Lea prova subito a sedurre la ragazza e in cambio ottiene un pugno in faccia.

The Good Doctor 5 , anticipazioni 12esimo episodio: Shaun alle prese con un mistero

Durante il 12esimo episodio di The Good Doctor 5 , Shaun dovrà fronteggiare un nuovo caso in ospedale. Una fotografa itinerante, Tora, è giunta in pronto soccorso in compagnia del suo fidanzato per quella che aveva tutti i sintomi di una polmonite. La fotografa però non è in possesso di un’assicurazione sanitaria. La sua situazione clinica peggiora notevolmente quando durante un colpo di tosse la donna ha iniziato ad espellere sangue.

Durante l’operazione della fotografa i dottori scoprono che la donna non ha il cancro, ma bensì un’infezione e, dopo aver stabilizzato la donna le hanno spiegato che la causa della sua infezione fosse dovuta ad un fungo contratto sulle colline mentre lavorava.

