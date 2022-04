Anticipazioni The Good Doctor 5, puntata 27 aprile/ Shaun si licenzia

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 27 aprile

Mercoledì 27 aprile in prima serata su Rai 2 andrà in onda un nuovo appuntamento con la quinta stagione di “The Good Doctor”, il medical drama con Freddie Highmore, Christina Chang, Richard Shiff e Paige Spara. Settimana prossima andrà in onda il nono episodio di “The Good Doctor 5” dal titolo “Cambiamenti in arrivo”. La dottoressa Lim, retrocessa dal suo ruolo di capo della chirurgia che è stato restituito a Marcus Andrews, riceve un’offerta di lavoro da un altro ospedale, ma rifiuta. Lim arruola alcuni degli altri medici per aiutarla a sconfiggere Salen, l’imprenditrice che ha comprato il St. Bonaventure: Park e Glassman accettano, mentre Shaun, Jordan e Morgan rifiutano. All’ospedale arriva Nelly Dunn (AJ Michalka), una cantante pop che è costretta a usare un dispositivo elettronico per parlare.

The Good Doctor 5: Shaun ai ferri corti con Andrews

Andrews propone un intervento risolutivo molto rischioso e Shaun tenta di opporsi, ma l’intervento viene programmato non senza qualche imprevisto. I medici si prendono cura anche di Joe, un uomo che si prende cura del figlio Cody, affetto dalla sindrome di Kabuki. Joe decide di sottoporsi a un intervento chirurgico che, in caso di successo, ripristinerebbe l’uso del suo braccio, ma invece lo lascia paraplegico. Cody subisce un attacco di panico e viene portato in terapia intensiva. Morgan scopre un piccolo tumore al pancreas di Cody che, una volta rimosso, gli consente di tornare a camminare. Shaun e Lea si riconciliano e continuano la loro relazione. Disgustato dal modo in cui Salen ha cambiato in peggio il dottor Andrews, Shaun si licenzia.

