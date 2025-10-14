Anticipazioni The NightFall, nuova soap turca di Canale 5: quando va in onda? La fiaba tra Mahir e Şehrazad sbarca a Mediaset con volti noti

Anticipazioni The Nightfall: arriva la nuova soap turca di Canale 5

L’invasione di dizi turca nel palinsesto di Canale 5 continua ed è in arrivo una nuova soap dalle atmosfere ‘fiabesche’ che conquisterà i telespettatori che si ritroveranno catapultati una favola moderna. Dalle anticipazioni The Nightfall, infatti, si scopre che la trama della nuova dizi turca ruota attorno alle vicende del commissario Mahir Yilmaz che ritornerà nella sua citta natale dopo oltre vent’ anni per arrestare l’uomo che ha ucciso suo padre. A distogliere il commissario dai suoi propositi di vendetta, tuttavia, ci sarà l’incontro con la bellissima ragazza.

Il commissario Mahir non riuscirà a scoprire subito il suo nome e per questo la chiamerà Sehrazad come la celebre protagonista delle Le mille e una notte. Il titolo originale della dizi turca Bir Gece Masalı, infatti, in italiano si può tradurre come ‘fiaba notturna’. Le anticipazioni The Nightfall svelano che il destino giocherà un brutto scherzo al protagonista perché poco dopo Mahir scoprirà che la bellissima donna di cui si è innamorato si chiama Canfeza ed è figlia di Kursat l’uomo che anni prima aveva ucciso suo padre. A questo punto cosa deciderà di fare il protagonista? Seguirà il cuore e i suoi sentimenti oppure continuerà il suo proposito di vendetta?



Quando inizia The Nightfall, la nuova dizi di Canale5: non c’è ancora la data di messa in onda

Svelate le anticipazioni non resta che rivelare altre informazioni della dizi turca a cominciare da quando inizia the Nightfall, quand’è prevista la messa in onda. In realtà non c’è ancora una data certa ma verrà trasmessa nei prossimi mesi. The Nightfall è composta da 35 episodi, in Italia verranno tagliati dunque saranno molti di più. Al centro della scena c’è l’attore turco Burak Deniz, volto noto perché è tra i protagonisti di Another Love e Su Burcu Yazgı Coşkun, che nel 2017 ha preso parte ad alcuni episodi de La Forza di una Donna nel ruolo di Bahar da giovane.

