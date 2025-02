Un trittico tutto da vivere e un appuntamento carico di emozioni; torna questa sera l’appuntamento con The Rookie 6 – questa sera, 6 febbraio 2025 su Rai Due – con ben 3 episodi che ci portano nella fase cruciale della trama del sesto capitolo della serie tv. Nuove indagini portano i protagonisti a diversi punti di svolta e la tensione potrebbe salire alle stelle in più di un’occasione. La puntata di oggi è destinata a tenerci con il fiato sospeso e, chi è già curioso di conoscere il perchè, può godersi le anticipazioni The Rookie 6 per i tre episodi in onda questa sera, 6 febbraio 2025, su Rai Due.

Le anticipazioni The Rookie 6 partono dal primo dei tre episodi di questa sera – 6 febbraio 2025 – con Monica al centro dell’attenzione per una terribile aggressione subita senza però riuscire a comprendere l’identità del malvivente e del mandante. Nel frattempo, un terribile scontro tra malavita organizzata russa e Fronte Orientale mette alle strette l’ospedale della città. Sarà dura per Tim e Aaron prendere il controllo della zona e preservare da possibili nuovi scontri in strada.

Monica rompe gli indugi… Nel vivo delle anticipazioni The Rookie 6: puntata 6 febbraio 2025

Mad Dog e il suicidio improvviso continuano a tenere in apprensione Det Pearson; lui l’unico responsabile dell’incarico e prescelto per ricostruire la vicenda. Le anticipazioni The Rookie 6 procedono con la situazione tra Monica e Charlie con quest’ultimo scelto per avere protezione dopo la terribile aggressione subita poco tempo prima.

L’ultimo episodio di questa sera – 6 febbraio 2025 – non tradirà le attese in termini di colpi di scena: stando alle anticipazioni The Rookie 6 Monica prenderà una decisione importante, ovvero incontrare lei stessa Eric Ramsey. Dopo le dovute ricerche la donna ha scoperto che proprio il suo nome è in cima alla piramide che ha ordito l’aggressione ai suoi danni. Sarà cruciale nell’intervento l’ausilio di Oscar e Jason che, lasciando libertà di manovra a Monica, avranno comunque gli occhi ben aperti.

