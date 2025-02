Tradimento non si ferma nemmeno durante il weekend, il sabato tiene compagnia ai telespettatori con un doppio appuntamento in onda su Canale 5 dalle 14.45. Quotidianamente la dizi turca cattura l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende, da lunedì a venerdì viene trasmessa alle 14.10, la domenica invece in prima serata. Colpi di scena e novità non mancano mai e tengono spesso tutti con il fiato sospeso, oltre che in televisione gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di Tradimento che andrà in onda domani, sabato 1 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Tolga scoprirà che Behram ha aiuto Oylum a scassinare la casa di Yesim, lei si giustificherà ma lui sarà geloso. Il racconto di Sezai sconvolgerà Guzide e non saprà cosa fare per aiutarlo. Intanto Oltan avrà il sospetto che Burcu non si è suicidata ma che sia stata Yesime a spingerla sotto il treno, ne parlerà anche con Tolga.

Tradimento, anticipazioni 1 marzo 2025: Yesim confessa di aver ucciso Burcu, il video però non esiste

Per il rapimento di Oyku Umit sarà sotto custodia, la bambina cercherà di proteggerli dicendo che è andata lei a trovarli. Le anticipazioni fanno poi sapere che Tolga mostrerà dei video di sorveglianza della stazione che sembrano incastrare Yesim, insieme a Oylum si recherà dalla donna per ricattarla, in cambio del loro silenzio le chiederanno di ritirare la denuncia nei confronti di Umit. Oylum pubblicherà sui social foto e video che li ritraggono con Oyku e taggherà Yesim e Tarik. La bambina rivelerà che è stata a casa di Guzide mentre loro non c’erano, dirà anche di essere stata in ospedale per aver respirato tossiche sostanze.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che l’avvocato denuncerà il cognato e chiamerà Yesim a testimoniare, dopo l’udienza lei involontariamente confesserà di aver ucciso Burcu e di aver testimoniato contro di lui perché Tolga e Oylum la ricattano. Nella puntata di domani, sabato 1 marzo 2025, Tarik si recherà da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia le cui telecamere hanno ripreso l’omicidio commesso da Yesim. L’uomo gli chiederà 500 mila dollari per consegnarli il video, però non sa che in realtà non esiste nessun video.