Si fanno sempre più interessanti le vicende di Tradimento e in molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti nei prossimi episodi. Questi, puntata dopo puntata, restano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, giovedì 10 aprile 2025. Cosa succederà? Il padre di Selin dopo aver conosciuto Tolga si opporrà al matrimonio. Il motivo? L’uomo dirà che non vuole avere nulla a che fare con il figlio di Oltan, intanto Elmas saluterà Oltan prima di recarsi a Londra.

Tradimento, anticipazioni 10 aprile 2025: Tolga vuole vendicarsi di Oylum? Lui nega

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Tolga chiederà a Salin di far cancellare alcune foto pubblicate sui social dalla sorella Serra e lei dirà subito di si.

Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda giovedì 10 aprile 2025? Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che Oltan cercherà di far riflettere il figlio. Lui è convinto che abbia chiesto a Selin di sposarlo solo per vendicarsi di Oylum, infatti la loro unione è destinata a fallire. Lui però negherà e assicurerà al padre di aver preso questa decisione per amore.

Tarik si rivolge ad un’agenzia investigativa per trovare la figlia

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, mercoledì 9 aprile 2025, continueranno ad essere tutti preoccupati per Oylum. Guzide si affiderà a Mualla con la speranza che lei possa rintracciare sua figlia e Behram. Anche Tarik si darà da fare per trovare la figlia e deciderà di ingaggiare un’agenzia investigativa.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che Ebru ingannerà Yesim promettendole che le farà vedere Oyku. La donna, però, la drogherà a sua insaputa e chiederà a Dilek di scattarle alcune foto compromettenti insieme ad un uomo per poterla ricattare.