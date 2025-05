Come ogni sabato domani Tradimento terrà compagnia ai telespettatori con ben due episodi che cattureranno non poco l’attenzione, colpi di scena e novità infatti non mancheranno. Quotidianamente la nota soap opera turca tiene moltissime persone incollate al televisore e queste non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. Va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Non si ferma nemmeno durante il weekend, il sabato va in onda alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, ma cosa succederà domani, sabato 10 maggio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Guzide sarà convinta che dietro alla sua diffamazione ci sia Tarik, intanto Ipez, Serra e Azra brinderanno alla riuscita del loro piano.

Tradimento, anticipazioni 10 maggio 2025: Kahraman esce di prigione, Tarik esclude Zelis dalla società

Grazie all’aiuto di Naza Kahraman uscirà di prigione negli episodi di domani e le mostrerà il video che ritrae Oylum mentre consegna una busta all’uomo che ha sparato a Behram, la donna resterà sconvolta e non vorrà credere che il mandante dell’omicidio sia stata lei. Nel frattempo Oylum deciderà di aspettare a chiedere il divorzio perché pensa che Mualla stia per staccare la spina al figlio.

Cos’altro succederà negli episodi di Tradimento che verranno trasmessi domani, sabato 10 maggio 2025? Stando alle anticipazioni Yesim continuerà a ricattare Tarik e si comporterà come la regina della casa. La donna metterà Zelis al suo posto e convincerà Tarik ad escluderla dalla società. Intanto Ipez inizierà a lavorare per Oltan.

Selin ha paura di perdere la bambina, Tarik confessa la verità a Ozan

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori domani, sabato 10 maggio 2025. Le anticipazioni di Tradimento svelano che Sezai si recherà sotto casa di Tarik con due uomini che prenderanno la sua auto a sprangate e gli dirà di lasciare Guzide in pace. Intanto Selin smetterà di sentire la bambina muoversi, in preda alla preoccupazione chiederà al suocero di portarla in ospedale.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Ozan chiederà al padre delle spiegazioni in merito all’esclusione di Zelis dalla società. Lui sospetta che Tarik non stia dicendo la verità e dopo un po’ l’uomo confesserà al figlio che Yesim è in possesso di un video che lo ritrae mentre spara ad un uomo e dovrà assecondarla finché non riuscirà a cancellarlo.