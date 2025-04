Cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento? I suoi tantissimi fan sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che spesso lasciano tutti senza parole con le loro intriganti vicende. Quotidianamente moltissimi telespettatori restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata, e non si ferma nemmeno durante il weekend. Il sabato, infatti, va in onda alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Anticipazioni Beautiful 11 aprile 2025/ Hope racconta a Brooke il confronto con Finn, RJ e Luna molto vicini

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio pomeridiano di domani, venerdì 11 aprile 2025. Queste rivelano che Ozan e Zelis avranno modo di riconciliarsi grazie al viaggio di lavoro ad Amsterdam, lui infatti non si arrenderà fino a quando lei non gli darà la possibilità di avere un chiarimento.

Beautiful, anticipazioni americane: Luna fa una sconvolgente proposta a Will/ Vuole conquistarlo

Tradimento, anticipazioni 11 aprile 2025: Zelis caccia di casa Ilknur e Yesim

Le novità però non sono ancora finite e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Le anticipazioni fanno sapere che dopo essersi riconciliati Ozan rivelerà a Zelis di aver provato a restituirle i soldi e quando non l’ha trovata a casa li ha dati a sua madre, Ilknur. La ragazza non ne era al corrente ma non lo farà capire al fidanzato.

Non appena torneranno a Istanbul Zelis chiederà subito delle spiegazioni alla madre, lei però negherà di aver ricevuto il denaro da Ozan. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nell’episodio di venerdì 11 aprile 2025 la figlia si renderà subito conto che la donna sta mentendo, infatti deciderà di cacciarla via di casa. Insieme a lei manderà via anche la cugina, Yesim, le due donne dovranno quindi trovare un nuovo posto in cui vivere.

Un posto al sole, anticipazioni 10 aprile 2025/ Tensione per l'arrivo di Eduardo, Niko nervoso per le Cirillo

Il padre di Selin si oppone alle nozze con Tolga, Oltan prova a far riflettere il figlio

Nell’episodio di Tradimento che verrà trasmesso oggi, giovedì 10 aprile 2025, dopo aver conosciuto Tolga il padre di Selin si opporrà alle loro nozze perché non vuole avere nulla a che fare con il figlio di Oltan, intanto Elmas saluterà Oltan prima di andare a Londra.

Dopo aver visto alcuni scatti pubblicati dalla sorella di Selin sui social Tolga le chiederà di fargliele cancellare e lei acconsentirà subito. Le anticipazioni fanno poi sapere che Oltan cercherà di far riflettere il figlio, convinto che stia commettendo un grosso errore. Lui pensa che abbia chiesto a Selin di sposarlo solo per vendicarsi di Oylum e che questa relazione sarà destinata a finire. Tolga però negherà e dirà al padre di aver agito perché è innamorato.