Inizia oggi una nuova settimana di Tradimento e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, Guzide non appena scoprirà l’ennesimo tradimento non riuscirà a perdonare la figlia e la ripudierà, Oylum invece cercherà di colpire Yesim ma Tarik la porterà via. Queste sono solo alcune delle vicende che faranno incuriosire non poco i fan nella puntata di oggi, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Tradimento va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5 e cattura l’attenzione dei fan anche nel weekend, sabato alle 14.45 e domenica in prima serata. Cosa succederà nei prossimi episodi? Sul web sono trapelate alcune anticipazioni relative alla puntata di domani, martedì 11 febbraio 2025, queste fanno sapere che dopo ciò che è successo Tarik accompagnerà Yesim a casa e scoprirà che è stata la sua segretaria Berrin a raccontarle tutto su Oylum.

Tradimento, anticipazioni 11 febbraio 2025: Tarik fa nuove scoperte, Yesim pensa alla vendetta

I tantissimi fan della dizi turca assisteranno ad altri interessanti colpi di scena nella puntata di martedì 11 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni di Tradimento Tarik dirà a Yesim che non le permetterà più di vedere Oyku. Subito dopo si recherà in ufficio per licenziare Berrin.

Cos’altro succederà? Tarik si recherà a casa di Guzide per riprendere Oyku e in un primo momento Umit si mostrerà contrario. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che l’uomo scoprirà che a portare Oyku da Guzide è stata Oylum, intanto Yesim penserà ad un modo per vendicarsi di lui.

