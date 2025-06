Saranno tanti i colpi di scena nella puntata di Tradimento che andrà in onda mercoledì 11 giugno 2025, cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Saranno perlopiù momenti drammatici che lasceranno tutti senza parole, alcuni dei protagonisti della dizi turca in onda alle 14.10 su Canale 5 da lunedì a venerdì dovranno infatti affrontare momenti molto dolorosi.

Sono trapelate sul web alcune interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Tradimento di domani, prima però ricordiamo ai fan che la soap opera turca va in onda anche il venerdì in prima serata, nel weekend e può essere seguita anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Ma cosa accadrà mercoledì 11 giugno 2025?

Tradimento, anticipazioni 11 giugno 2025: nuovo dramma per Tolga e Selin

Umit e Yesim si sono occupati dell’organizzazione della festa di compleanno di un ricco e noto uomo d’affari. Anche questa volta faranno un ottimo lavoro e sembreranno tutti molto soddisfatti della cena, un tragico evento però rovinerà tutto. Di che si tratta? Stando agli spoiler il festeggiato morirà all’improvviso.

Intanto Tolga e Selin vivranno un momento molto felice insieme, dopo quello che è successo tra loro hanno deciso di concedersi un’altra possibilità. I due hanno preso una bambina in affidamento e non appena arriverà da loro saranno entrambi al settimo cielo. La tragedia però sarà dietro l’angolo e distruggerà presto la loro ritrovata felicità. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nella puntata di mercoledì 11 giugno 2025 la bambina perderà improvvisamente la vita.

Oylum e Kahraman si sposano, ci sarà un drammatico imprevisto

È un momento molto felice per Oylum e Kahraman, i due nella puntata di oggi convoleranno a nozze, entrambi non vedono l’ora di diventare una vera famiglia e di trascorrere la loro vita insieme come marito e moglie.

Il matrimonio si svolgerà a casa Dicleli, nel frattempo Yesim e Umit saranno impegnati ad organizzare un evento speciale in occasione del compleanno di Kadir Akinaslan, un ricco ed importante uomo d’affari. Durante la cena tutto sembrerà andare per il meglio, le anticipazioni di Tradimento svelano però che ci sarà un drammatico imprevisto.