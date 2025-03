Al via una nuova settimana di Tradimento, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno spesso i fan con il fiato sospeso. Tantissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. La nota dizi turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5, ma tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Oltre che sul piccolo schermo, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Tradimento che verrà trasmessa domani, martedì 11 marzo 2025. Queste rivelano che Ozan metterà Oylum alle strette, lui non farà più parte della sua vita se deciderà di restare insieme a Tolga. Guzide, però, lo inviterà a lasciarla libera senza dispensare giudizi.

Tradimento, anticipazioni 11 marzo 2025: Tarik giura a Nihal che la farà marcire in carcere

Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda domani? Stando alle anticipazioni Umit farà un accordo con Yesim con lo scopo di continuare a lavorare nel laboratorio. La convincerà ricattandola con il video in cui parla dell’accordo con Nihal.

Le novità, però, non sono ancora finite. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nell’episodio di martedì 11 marzo 2025 Tarik incastrerà Hayrettin, in preda alla furia giurerà a Nihal che la farà marcire in prigione. Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

