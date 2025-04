Le intriganti vicende di Tradimento continuano a catturare sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza parole. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e fa compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

L’amata soap opera turca oltre che sul piccolo schermo è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Domani, sabato 12 aprile 2025, verranno trasmessi due episodi di Tradimento e come al solito saranno tante le novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Stando alle anticipazioni trapelate sul web Mualla riuscirà finalmente a rintracciare Behram e Oylum e avviserà subito Guzide che sarà sconvolta, i due sono pronti a convolare a nozze. Guzide interromperà il matrimonio, la figlia però non fuggirà e accetterà di sposarsi.

Tradimento, anticipazioni 12 aprile 2025: Behram ha minacciato Oylum per convincerla a sposarlo

Il matrimonio di Oylum farà nascere nuove tensioni tra Tarik e Guzide, intanto Behram dirà alla moglie che per il loro viaggio di nozze andranno in Thailandia. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di domani un flashback mostrerà ai telespettatori come lui sia riuscito a convincere la ragazza a sposarlo. Mentre erano in aeroporto il ragazzo ha minacciato di far uccidere Tolga se non avesse accettato la sua proposta di matrimonio.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di sabato 12 aprile 2025 non appena Oylum e Behram arriveranno nella residenza dello zio Cemalettin la ragazza verrà calorosamente accolta dalla famiglia del marito, dentro di sé però sarà sempre più tormentata e turbata.

Uno strano dettaglio non sfugge a Tolga, Yesim vuole rivedere la figlia

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori nella puntata di Tradimento che andrà in onda domani, sabato 14 aprile 2025. Le anticipazioni fanno sapere che sui social inizierà a diffondersi la notizia del matrimonio di Oylum e Behram, Serra mostrerà l’articolo a Selin e cercherà di farla riflettere in merito alla sua relazione con Tolga. Quest’ultimo, invece, noterà un strano foro nel muro che lo insospettirà, capirà subito che si tratta di un proiettile.

Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni Yesim vorrebbe rivedere Oyku ma scoprirà che Tarik si è trasferito insieme alla figlia in una nuova casa, lei e Ilknur troveranno un modo per scoprire l’indirizzo. Nel frattempo, Mesut ascolterà casualmente una conversazione tra Zelis e Abdus e scoprirà che è lei il corriere di Oltan.