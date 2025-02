Dopo il tragico finale di stagione di Endless Love l’amatissima dizi turca è stata sostituita da un’altra soap opera turca che sta catturando sempre di più l’attenzione dei telespettatori, Tradimento. Gli episodi tengono compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Va in onda anche nel weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata, con tante novità e i colpi di scena che tengono spesso tutti con il fiato sospeso. In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti e quotidianamente si piazzano davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende.

Le puntate di Tradimento oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa succederà nell’episodio di domani, mercoledì 12 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Oylum su tutte le furie si scaglierà contro Yesim e le ordinerà di non arrecare altre sofferenze a Guzide.

Tradimento, anticipazioni 12 febbraio 2025: Burcu consegna dei video a Guzide, cosa vuole in cambio

Ci saranno molte altre interessanti novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 12 febbraio 2025 Burcu consegnerà a Guzide i video che incastrano Yesim in merito alle malefatte che ha commesso.

Quella di Burcu, però, non sarà certo una buona azione. In cambio dei video, infatti, chiederà a Guzide di prometterle che rifiuterà la richiesta di affidamento di Emre che è stata presentata dall’ex marito. Stando alle anticipazioni di Tradimento nell’episodio di mercoledì 12 febbraio 2025 le chiederà anche di raddoppiare l’assegno mensile che riceve ogni mese dall’uomo. Poco dopo Burcu le racconterà che durante un’accesa discussione con Ozan e Guzide ha perso il suo cellulare.

