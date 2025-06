Ciò che succederà nella puntata di Tradimento che andrà in onda su Canale 5 domani, giovedì 12 giugno 2025 alle 14.10, catturerà non poco l’attenzione dei telespettatori. Sono in molti a chiedersi cosa dovranno aspettarsi, intanto in attesa di scoprire cosa succederà in televisione le anticipazioni rivelano già qualche interessante dettaglio.

Daria e Ettore, finale amaro Doppio Gioco: si tradiranno a vicenda?/ Spoiler bomba di Alessandra Mastronardi

Quotidianamente c’è chi si piazza davanti al piccolo schermo per non perdere le vicende di Tradimento e chi invece guarda gli episodi in streaming sul sito Mediaset Infinity, dal punto di vista degli ascolti i risultati sono sempre ottimi. Nei precedenti episodi Kahraman ha chiesto ad Oylum di diventare sua moglie e lei ha accettato con immensa gioia.

Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: Giulia protagonista Andrea Fanti in ombra/ Cambia tutto: spoiler bomba

Tradimento, anticipazioni 12 giugno 2025: gravi accuse contro Mualla

Nel momento in cui Oylum e Kahraman stanno diventando marito e moglie l’arrivo degli agenti di Polizia interromperà il matrimonio rivelando ai presenti che Mualla è stata denunciata. Il motivo? La donna è stata accusata di aver ucciso e seppellito Behram in maniera illegale.

Quando il procuratore la interrogerà Mualla, aiutata da Nazan, dirà che il figlio da tempo viveva in stato vegetativo e non è stata certo lei ad ucciderlo. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che la donna assicurerà che Behram è morto per cause naturali. Nell’episodio di domani, giovedì 12 giugno 2025 dopo le dichiarazioni della donna il procuratore farà aprire un’indagine, la polizia dovrà recuperare il cadavere che è stato seppellito nella fattoria.

Doppio Gioco, Gemini è il papà di Daria! Perché si è finto morto? Anticipazioni/ Cambia tutto ultima puntata

Un nuovo dramma distruggerà la felicità di Selin e Tolga

Umit e Yesim nella puntata di oggi dovranno affrontare un terribile imprevisto, l’uomo a cui hanno organizzato una fantastica cena in occasione del suo compleanno morirà all’improvviso durante i festeggiamenti.

Intanto Tolga e Selin ritroveranno la felicità quando verrà affidata loro la bambina che vorrebbero adottare. Nell’ultimo periodo i due ne hanno passate tante, si erano anche detti addio ma decideranno di lasciarsi tutto alle spalle. La loro felicità però non durerà a lungo, verrà infatti distrutta da un tragico evento. Quale? La bambina morirà all’improvviso.