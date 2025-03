Nuove e intriganti vicende terranno tutti con il fiato sospeso nei prossimi episodi di Tradimento, in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota dizi turca sta conquistando sempre di più l’attenzione dei telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. Sul piccolo schermo va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 12 marzo 2025. Queste rivelano che Nazan seguirà il suggerimento di Behram e inviterà Oylum al locale, dove trascorreranno insieme la serata.

Tradimento, anticipazioni 12 marzo 2025: Oylum corre in ospedale, trova Tolga accanto al padre

Durante la serata Oylum e Behram alzeranno un po’ troppo il gomito. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani lui improvvisamente troverà il coraggio di confessarle i sentimenti che prova nei suoi confronti e tra loro scatterà un bacio. Subito dopo però lei andrà nel panico e gli chiederà di dimenticare l’accaduto.

Cos’altro succederà nell’episodio di Tradimento di mercoledì 12 marzo 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Oylum correrà in ospedale, lì vedrà Tolga accanto al letto di suo padre Oltan che lotta tra la vita e la morte. Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di certo i colpi di scena non mancheranno.

