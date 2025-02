Tradimento continua a conquistare l’attenzione di moltissimi fan con le due intriganti vicende, questi infatti sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La dizi turca, che ha preso il posto di Endless Love dopo il tragico finale di stagione, lascia spesso tutti con il fiato sospeso con tante novità e colpi di scena. La soap va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5 e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

In molti non vedono l’ora di assistere alle nuove vicende di Tradimento, cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa giovedì 13 febbraio 2025? Le anticipazioni trapelate sul web faranno incuriosire ancora di più i telespettatori, queste fanno sapere che stanco delle continue e insistenti richieste della figlia Tarik deciderà di riportare Oyku da Yesim.

Tradimento, anticipazioni 13 febbraio 2025: Tarik non perdona Yesim, quali sono le sue intenzioni

Nei precedenti episodi di Tradimento in preda alla rabbia Oylum si è scagliato contro Yesim e le ha ordinato di non arrecare altre sofferenze a Guzide. Stando alle anticipazioni nell’episodio di giovedì 13 febbraio 2025 la donna mostrerà a Tarik i segni dell’aggressione con la speranza di ottenere la sua compassione, questo però non succederà.

Dopo ciò che ha scoperto Tarik non ha nessuna intenzione di perdonare Yesim. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che nella puntata di domani dirà alla donna che non le comprerà più una casa nuova come le aveva promesso. L’uomo subito dopo le comunicherà che da ora in poi provvederà solamente al mantenimento della figlia e pagherà l’affitto della casa in cui vivono. Ci saranno altri colpi di scena? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti.

