I tantissimi fan di Tradimento sono sempre felici il venerdì perché possono vedere l’amata dizi turca non solo alle 14.10 su Canale 5 ma anche in prima serata. Sono sempre tante le novità che riescono a catturare l’attenzione di tutti coloro che quotidianamente seguono la soap senza mai perdere un episodio. C’è chi la guarda in televisione e chi invece in streaming sul sito Mediaset Infinity, volete sapere cosa accadrà nelle prossime puntate?

Anticipazioni Tradimento, cos'è successo a Ipek? Svolta choc/ "Malattia mentale, traumi": parla Ilayda Cevik

Sul web sono emersi alcune intriganti anticipazioni relative all’episodio pomeridiano di Tradimento di domani, venerdì 13 giugno 2025. Cosa succederà? Yesim e Umit si stanno impegnando moltissimo con la loro attività di catering, però dovranno fare i conti con un imprevisto che causerà sgradevoli conseguenze.

"Nino Frassica è morto”, rumor sull’attore di Don Matteo allarma i fan/ La dura replica "Fanno schifo", VIDEO

Tradimento, anticipazioni 13 giugno 2025: Umit e Yesim hanno avvelenato Kadir? Dramma per Selin e Tolga

Il catering di Yesim e Umit ha organizzato una cena in occasione della festa di compleanno di Kadir, un ricco uomo d’affari. Gli spoiler però fanno sapere che durante la serata l’uomo morirà all’improvviso e sua moglie Semiha in preda alla disperazione accuserà il fratello di Guzide e la sua socia di averlo avvelenato.

Umit e Yesim verranno presi in custodia, Guzide però proverà a farli rilasciare tramite cauzione. Le anticipazioni di Tradimento annunciano un altro doloroso colpo di scena che si svolgerà nell’episodio di domani, 13 giugno 2025. Di che si tratta? Selin e Tolga saranno al settimo cielo per aver ottenuto l’affidamento della bambina, la loro vita però verrà stravolta di nuovo.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Hanife muore?/ Chi e perché tenterà di ucciderla: spoiler

Ennesimo dramma per Tolga e Selin, non saranno mai felici insieme?

Tolga si era avvicinato a Selin per cercare di dimenticare Oylum quando aveva scoperto che l’ex fidanzata si era legata sentimentalmente a Behram. Per farle un dispetto e dimostrare di averla dimenticata si è anche sposato ma col tempo ha capito che il suo cuore continuava a battare solo per lei.

Nei precedenti episodi di Tradimento Tolga ha provato a riconciliarsi con Oylum ma è stato tutto inutile, quando l’ha vista insieme a Kahraman ha capito di non avere più speranze ed è tornato da Selin. I due stanno provando a lasciarsi il passato alle spalle, l’arrivo della bambina gli ha regalato una gioia immensa che però si trasformerà in grande dolore nell’epsisodio di domani. Le anticipazioni, infatti, rivelano che la piccola morirà all’improvviso a causa di una sindrome che può verificarsi nei primi mesi di vita dei neonati, la sindrome della morte improvvisa infantile, entrambi saranno distrutti.