Tante intriganti vicende cattureranno l’attenzione dei tantissimi fan di Tradimento nei prossimi episodi e in molti si chiedono cosa accadrà ai protagonisti. Da quando la dizi turca ha preso il posto di Endless Love sta conquistando sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori e spesso li lascia con il fiato sospeso con tante novità e colpi di scena. La soap opera turca va in onda tutti i giorni su Canale 5, da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata e sta ottenendo non poco successo in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa succederà domani, venerdì 14 febbraio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che faranno incuriosire ancora di più i telespettatori. Queste rivelano che mentre camminerà per strada Oylum rischierà di essere investita e dopo lo spavento dovrà anche fare i conti con l’uomo alla guida del veicolo.

Tradimento, anticipazioni 14 febbraio 2025: Oylum in pericolo, Behram correrà in suo aiuto

Nell’episodio di Tradimento che verrà trasmesso domani su Canale 5 Oylum inizierà discutere con l’uomo che ha rischiato di investirla con l’auto ma lui non reagirà affatto bene. Su tutte le furie scenderà dal veicolo e punterà una pistola contro di lei.

Ad aiutare Oylum ci penserà un ragazzo che ha assistito a tutta la scena, Behram, che in poco tempo riuscirà a disarmare l’uomo e a tranquillizzarla. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che lascerà alla ragazza il suo biglietto da visita per potersi mettere in contatto con lui se deciderà di sporgere denuncia.

