Il sabato Tradimento dura di più su Canale 5, infatti va in onda non un episodio ma due e i suoi affezionati fan si chiedono cosa accadrà ai protagonisti. Nell’appuntamento previsto per domani, 14 giugno 2025, di certo non mancheranno le novità e i colpi di scena. Le trame della nota soap opera turca diventano sempre più intriganti, infatti conquistano molto successo in termini di ascolti.

Don Matteo 15 anticipazioni, tra Giulia e Diego spunta nuova carabiniera: chi è?/ Colpi di scena e spoiler

Stando alle anticipazioni di Tradimento nell’episodio di domani Guzide incontrerà casualmente Begum che le mostrerà i video in cui si vede chiaramente che c’è Ipek alla guida dell’auto che ha tentato di investirla. Ma non è tutto, infatti la spiazzerà non appena le rivelerà che sia Yesim che Sezai hanno già visto quei video. Sentendosi tradita la giudice deciderà di prendere le distanze dall’avvocato, sia dal punto di vista professionale che personale.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico tornano in Don Matteo?/ Insieme sul set: svelata tutta la verità

Tradimento, anticipazioni 14 giugno 2025: Oltan e Ipek a letto insieme, Tolga si ubriaca

Sezai non deluderà solo Guzide ma anche la figlia, infatti non appena scoprirà che ha accettato di essere l’avvocato di Umit Ipek andrà via di casa. Intanto Selin verrà ricoverata in un ospedale psichiatrico, Tolga e Serra invece torneranno a casa per pulire e proveranno a stare meglio, lui però avvolto dalla tristezza inizierà a bere per anestetizzare il dolore.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che negli episodi di sabato 14 giugno 2025 Oltan si recherà da Ipek e i due andranno a letto insieme. Mualla chiederà a Ilknur di accompagnarla da Oylum e Kahraman, la donna teme che voglia rovinare la loro luna di miele ma la sua intenzione è quella di portare alla coppia dei dolci.

Don Matteo 13 anticipazioni prossima puntata 19 giugno 2025/ Il primo giorno di Don Massimo…

Yesim su tutte le furie, Serra si infila nel letto di Tolga

Yesim sarà furiosa con Ayse quando scoprirà che ha lavato l’orsacchiotto di Oyku, lei però non poteva sapere che all’interno c’era la chiavetta con il video che incastra Tarik per l’omicidio di Korkmaz, mostra infatti il momento in cui gli spara.

Ci saranno altre novità negli episodi di Tradimento di domani, 14 giugno 2025, le anticipazioni fanno sapere che Tarik scoprirà che Yesim conserva il video anche nella sua casella delle mail e chiederà a Taner di hackerarla. Intanto Serra si infilerà nel letto di Tolga mentre lui sarà ubriaco.