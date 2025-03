Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso, i protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan. Puntata dopo puntata, infatti, tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere nessun dettaglio. La nota dizi turca fa compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Va in onda anche durante il weekend, sabato alle 14.45 e domenica in prima serata.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 14 marzo 2025. Queste rivelano che Tarik in preda alla furia si recherà da Elmes e la minaccerà dicendole che se non la smetterà di causargli problemi annienterà la sua carriera.

Tradimento, anticipazioni 14 marzo 2025: Yesim e Nihal hanno ingannato Tarik

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda domani. Le anticipazioni rivelano che Elmas confesserà a Tarik che Melis non è sua figlia, una notizia che lo spiazzerà.

Subito dopo Elmas spiegherà all’uomo che è stata Yesim ad aiutare Nihal a falsificare il test con un capello di Oyku. Il loro piano era quello di estorcergli 200 mila dollari da dividere tra loro. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nell’episodio di venerdì 14 marzo 2025 Tarik sarà furioso, dopo ciò che ha scoperto correrà da Yesim per trovare i soldi.

