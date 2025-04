Le intriganti vicende di Tradimento continuano a catturare sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Non va in pausa nemmeno durante il weekend, infatti viene trasmessa il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 14-18 aprile 2025/ Clima teso per Marina e Roberto…

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa succederà domani, martedì 15 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Oltan dirà a Ozan di aver scoperto tutto, cioè che ha provato ad incastrarlo. Lui crede che sia stato sciocco da parte sua sottovalutarlo dal momento che ha scoperto le informazioni segrete sul suo computer, un oggetto che era alla portata di tutti.

Anticipazioni Costanza 2, trama seconda stagione fiction Rai1/ Costanza in Inghilterra, Marco a un bivio

Tradimento, anticipazioni 15 aprile 2025: Ozan chiede a Zelis di sposarlo, Yesim torna libera

Le novità però non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i telespettatori nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Oltan chiederà a Zelin e Ozan di non farsi più vedere da lui. Quale sarà la reazione del ragazzo? Si recherà immediatamente a casa di Yesim e chiederà a Zelis di diventare sua moglie.

Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nella puntata di martedì 15 aprile 2025 Zelis apparirà molto emozionata, infatti accetterà con immensa la gioia la proposta di matrimonio di Ozan. Cos’altro succederà? Tarik deciderà di ritirare la denuncia contro Yesim e lei potrà quindi tornare ad essere libera, però non potrà più avvicinarsi a Oyku. L’uomo le prometterà di farla finire in carcere se non rispetterà il patto.

Costanza 2 si farà? Anticipazioni e quando torna in onda/ Miriam Dalmazio ‘criptica’ sui social

Tarik ha chiesto aiuto a Mualla per riavvicinarsi a Guzide

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, lunedì 14 aprile 2025, Behram e Oylum andranno a trovare Umit in ospedale dopo che è stato accoltellato. Guzide chiederà delle spiegazioni al genero in merito al comportamento di sua madre, lui le dirà che ha solamente accolto la richiesta di Tarik.

Cosa ha chiesto l’uomo a Mualla? Le anticipazioni fanno sapere che l’avvocato le ha chiesto di fare da mediatrice tra loro al fine di farli riavvicinare. Nel frattempo Ozan tornerà a casa, Zelis pe non sarà più lì.