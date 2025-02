Tradimento terrà compagnia ai telespettatori anche di sabato, andrà però in onda su Canale 5 alle 14.45, i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Quotidianamente la soap opera turca cattura l’attenzione di moltissime persone con tante interessanti novità e colpi di scena, queste puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Chi è Eva Braun la moglie di Hitler: i tentati suicidi e il matrimonio/ Donna insicura e fragile

Ma cosa accadrà nella puntata di domani, sabato 15 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni di Tradimento trapelate sul web Sezai scoprirà che Tarik tiene nascosto un patrimonio di 20 milioni e lo dirà subito a Guzide. La donna, per l’ennesima volta, si sentirà tradita dal marito e deciderà di seguire il consiglio dell’amica Nazan. Quale? Assumerà Helmas Heves come suo avvocato.

Quando torna in onda Un passo dal cielo 8? Perché salta la puntata finale: anticipazioni/ Ansia per Manuela

Tradimento, anticipazioni 15 febbraio 2025: scoppia la lite tra Tarike e Guzide, Sezai lo colpisce

A causa di una lite scoppiata tra i suoi genitori dopo che il padre ha scoperto che Yesime gli ha mentito ancora, Oyku apparirà molto turbata e uscirà di casa da sola. Non appena la madre si accorgerà dell’assenza della bambina si recherà subito dalla Polizia per denunciare la sua scomparsa, Tarik però ritirerà la denuncia perché è convinto che si tratta dell’ennesima messa in scena architettata dalla compagna.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di sabato 15 febbraio 2025 Tarik scoprirà che sarà Helmas Heves ad assistere la moglie nella causa di divorzio, un noto e temibile avvocato. L’uomo si recherà subito nella libreria dove Sezei e Guzide stanno partecipando ad un’asta di libri usati e scoppierà un’accesa discussione tra loro, Sezai lo colpirà con una testata. Intanto, Ozan sconvolgerà Oylum mostrandole i video che incastrano il padre e Yesim.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 14 febbraio 2025/ Zeynep prova l'abito da sposa, Sakine è furiosa