Tradimento tiene compagnia ai telespettatori anche di sabato, con un doppio appuntamento in onda su Canale 5 dalle 14.45. La nota dizi turca durante la settimana va in onda alle 14.10, la domenica invece in prima serata. I protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. Gli episodi oltre che in televisione sono sempre disponibili anche su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Tradimento relative alla puntata di sabato 15 marzo 2025 rivelano che dopo che gli hanno rubato l’auto, Ozan e Zelis si avventureranno nel bosco e troveranno una casa dove verranno accolti da una coppia di anziani che gli offrirà ospitalità e avvertirà la Polizia per denunciare il furto. Intanto Behram si recherà a casa di Oylum e riuscirà a convincerla ad uscire con lui, lei dirà di si per non pensare alla sua rottura con Tolga. Nel frattempo Guzide ed Elmas si recheranno da Yesim insieme alla Polizia, la donna verrà arrestata perché ritenuta colpevole dell’omicidio di Burcu. Tarik si offrirà come suo avvocato e mentre lei proverà a difendersi il procuratore mostrerà una registrazione di una conversazione tra la donna e Tolga. I due parlavano delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’omicidio, nel frattempo la polizia troverà l’auto rubata di Zelis e Ozan e potranno tornare a casa.

Tradimento, anticipazioni 15 marzo 2025: Tolga interviene per salvare Ozan e Zelis

Oltan, prima di andare a Londra, consiglierà al figlio come comportarsi con Behram e Oylum. Guzide farà visita a Yesim per dirle di smetterla di infastidirla, poco dopo Tarik comunicherà alla moglie che dovrà restare in carcere in attesa del processo. Le anticipazioni rivelano che Zelis porterà a Ozan in cantiere degli ordini di Oltan e mentre i due parleranno Refik punterà una pistola contro di loro e li prenderà in ostaggio.

L’ex dipendente di Oltan vuole vendicarsi per il suo licenziamento, per liberarli chiederà tre milioni di dollari. Quando un operaio lo informerà della situazione Tolga si precipiterà in cantiere insieme a Selin, anche Oylum li seguirà. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nell’episodio di sabato 15 marzo 2025 Tolga sarà costretto ad agire per neutralizzare Refik. Quando quest’ultimo verrà portato via Tolga se ne andrà ignorando Oylum.

