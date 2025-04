Le intriganti vicende di Tradimento catturano sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 16 aprile 2025. Cosa succederà? Sezai si recherà in ospedale per fare visita a Umit e troverà Guzide che dorme sul divano accanto a lui. L’uomo ringrazierà Sezai per aver mediato tra lui e la sorella, infatti è grazie a lui se sono riusciti a recuperare il loro rapporto.

Tradimento, anticipazioni 16 aprile 2025: Tolga e Oylum ripensano al loro incontro

Le novità non sono ancora finite e come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan della soap opera turca nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni mentre saranno al ristorante Serra chiederà a Behram di scattare un selfie tutti insieme prima di andare via.

Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nella puntata di mercoledì 16 aprile 2025 la richiesta di Serra provocherà reazioni di tensione. Nel frattempo, sia Tolga che Oylum non potranno fare a meno di ripensare al loro incontro, intanto Guzide si recherà da Sezai.

Oltan scopre la verità su Ozan, lui chiede a Zelis di sposarlo

Nell’episodio di Tradimento che andrà in onda oggi, martedì 15 aprile 2025, Oltan dirà a Ozan che ha scoperto tutto. Il ragazzo ha provato ad incastrarlo però lo ha sottovalutato, infatti ha ottenuto le informazioni segrete sul suo computer, che era alla portata di tutti.

Oltan inviterà Ozan e Zelis a non farsi più vedere, lui si recherà subito a casa di Yesim e chiederà alla sua amata di convolare a nozze con lui. Zelis sarà molto emozionata e accetterà la sua proposta di matrimonio. Nel frattempo Yesim tornerà in libertà dopo che Tarik ritirerà la denuncia contro di lei, l’uomo però la minaccerà dicendole che la manderà in carcere se proverà a rivedere Oyku.