Saranno tante le novità e i colpi di scena nei prossimi episodi di Tradimento e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata moltissimi telespettatori si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende che spesso lasciano tutti a bocca aperta, in termini di ascolti infatti i risultati sono ottimi. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata, e non si ferma nemmeno durante il weekend. Il sabato, infatti, viene trasmessa alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 17 aprile 2025. Queste rivelano che Sezai, dopo aver visto la foto con Tarik, dirà a Guzide che si farà da parte se la sua intenzione è quella di tornare insieme al marito. Lei però lo rassicurerà dicendo che non potrà mai perdonare quello che le ha fatto il suo ex marito.

Tradimento, anticipazioni 17 aprile 2025: Oltan parla con Fatih, vuole impedire le nozze di Tolga e Selin

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti vicende nell’episodio di domani. Le anticipazioni fanno sapere che Guzide spiegherà a Sezai di essersi voluta separare da Tarik a causa del rancore che prova nei suoi confronti e non perché prova interesse per un altro uomo.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che nella puntata di giovedì 17 aprile 2025 Oltan scoprirà che Selin e Tolga hanno fissato la data del matrimonio. L’uomo deciderà di andare a parlare con Fatih con la speranza che possa convincere la figlia a mettere fine alla sua relazione con suo figlio, lei dirà di essere d’accordo. Intanto, Zelis e Ozan si sposeranno in gran segreto, solo i testimoni saranno presenti al loro matrimonio.

Sezai fa visita a Umit in ospedale, Tolga e Oylum pensano al loro incontro

Nella puntata di Tradimento che andrà in onda oggi, mercoledì 16 aprile 2025, Sezai si reca in ospedale da Umit e trova Guzide che dorme sul divano. Il fratello della donna lo ringrazierà per aver mediato tra loro rendendo possibile il loro riavvicinamento.

Le anticipazioni fanno sapere che la tensione sarà alle stelle al ristorante non appena Serra chiederà a Behram di scattare un selfie tutti insieme prima di andare via. Intanto, sia Tolga che Oylum non potranno fare a meno di ripensare al loro incontro, Guzide invece si recherà da Sezai.