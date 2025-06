Non mancano intrighi e novità nell’amatissima dizi turca, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, Tradimento il venerdì tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche in prima serata con tanti colpi di scena che catturano sempre la loro attenzione. Giorno dopo giorno i telespettatori attendono con ansia e curiosità il nuovo episodio e in molti vanno a caccia di spoiler per scoprire qualche curioso dettaglio ancora prima della messa in onda.

Nuove anticipazioni sono trapelate sul web in merito alla puntata di Tradimento che verrà trasmessa sul piccolo schermo domani, martedì 17 giugno 2025. Prima di scoprire cosa accadrà ai protagonisti ricordiamo che gli episodi oltre che in televisione possono essere seguiti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Tradimento, anticipazioni 17 giugno 2025: Yesim riesce a recuperare i soldi per la cauzione

Dopo essersi sposati Oylum e Kahraman hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme al piccolo Can, proprio come una vera famiglia. Tante sono state le dolorose vicende che lei ha dovuto affrontare a causa di Tolga e Behram, ma ora sembra aver finalmente ritrovato il sorriso e la serenità. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di domani a casa Dicleli saranno tutti occupati con i preparativi per il ritorno di Kahraman e della sua famiglia.

Quando Ilknur proverà a dettare qualche ordine Oznur la farà restare in silenzio facendole notare che dopo essersi lasciata sfuggire dei pettegolezzi su Oylum e Tolga potrebbe perdere il lavoro. Nel frattempo Yesim riuscirà a recuperare i soldi per la sua cauzione e quella di Umit, però non vorrà darli a Tarik. Quest’ultimo scoprirà da Azra che la chiavetta usata da Yesim per ricattarlo in realtà non contiene nulla, infatti è vuota. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 17 giugno 2025 Guzide farà di nuovo visita a Dundar portando con sé i risultati del test del DNA. Però, il ragazzo di sposterà nel momento in cui lei proverà ad accarezzargli il viso.

