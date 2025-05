Tradimento catturerà non poco l’attenzione dei telespettatori con un doppio episodio domani, 17 maggio 2025. Cosa succederà? I più curiosi non hanno voglia di aspettare la messa in onda per scoprirlo, di seguito trovano le anticipazioni che si lasciano sfuggire interessanti dettagli sulle vicende dei protagonisti. Zelis, mentre Ensar dormir, gli ruberà la pistola e i suoi soldi. In casa cercherà altro denaro e finirà per farsi scoprire da Mualla.

In preda al panico Zelis minaccerà la donna con l’arma, lei però non si lascerà intimorire e inizierà a provocarla e ad insultarla. Ilknur cercherà di evitare il peggio ma quando la figlia sparerà si metterà davanti a Mualla, sarà quindi lei a restare ferita. Oylum cercherà di fermare l’emorragia della donna praticandole il massaggio cardiaco e Zelis approfitterà del tragico momento per darsi alla fuga.

Tradimento, anticipazioni 17 maggio 2025: Ozan su tutte le furie picchia Rustu

Dopo l’accaduto Azra informerà Rustu che però pubblicherà l’articolo su Zelis dopo aver ricevuto il denaro. Non appena pagherà Azra lei rispetterà l’accordo ed esploderà uno scandalo. Quando Ozan leggerà l’articolo si precipiterà dall’uomo e lo picchierà, dopo averlo accusato di aver gettato fango ingiustamente sulla sua famiglia lo costringerà a rivelargli il nome dell’autore che ha scritto l’articolo.

Nel frattempo Yesim, negli episodi di Tradimento in onda sabato 17 maggio 2025, si vestirà in modo elegante e dopo essersi recata da Tarik lo informerà del fatto che inizierà a lavorare nella nuova attività che lei stessa ha avviato.

Tarik sminuisce Yesim, poi cancella il video che lo incastra

Gli spoiler di Tradimento fanno sapere che Tarik non crederà affatto nell’attività di Yesim e non si farà alcuno scrupolo a sminuirla, lei però gli chiederà di ‘investire’ sul suo futuro professionale. Gli dirà che eliminerà il video che lo ritrae mentre uccide Korkmaz se la sua attività non riuscirà a durerà nemmeno un anno.

Negli episodi di sabato 17 maggio 2025 le condizioni di salute di Ilknur saranno ancora gravi, infatti sarà in terapia intensiva e in ospedale sarà sorvegliata da Nazan, Mualla e Kahraman. Anche Tarik si recherà in ospedale per farle visita e approfitterà della situazione per cancellare il video che lo incastra.