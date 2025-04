Interessanti novità e colpi di scena cattureranno non poco l’attenzione dei fan di Tradimento nei prossimi episodi che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate davanti al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Non si ferma nemmeno durante il weekend, infatti va in onda il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

Gli episodi di Tradimento, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata pomeridiana di domani, venerdì 18 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Yesim parteciperà ad una trasmissione televisiva, dove racconterà la sua storia e farà un appello a Tarik per convincerlo a riportarle Oyku.

Tradimento, anticipazioni 18 aprile 2025: Vedat accusa Yesim, lei sarà furiosa

Le cose non si metteranno affatto bene per Yesim nell’episodio di domani, cosa succederà? Le anticipazioni rivelano che durante la diretta del programma televisivo l’ex marito di Burcu, Vedat, si metterà in contatto con lo studio per rivelare che la donna ha avuto un ruolo nella morte della sua ex moglie.

Altre interessanti novità faranno incuriosire i tantissimi fan di Tradimento. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di venerdì 18 aprile 2025 la diretta sarà un disastro. Verranno anche mostrate alcune immagini e un video che ritrae Yesim in compagnia di altri uomini, lei andrà via dallo studio in preda alla furia.

Oltan vuole ostacolare il matrimonio di Tolga, Ozan e Zelis si sposano

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, giovedì 17 aprile 2025, Sezai dirà a Guzide che si farà da parte se desidera tornare con Tarik, lei però gli dirà che non perdonerà mai l’ex marito per quello che le ha fatto. Prova ancora molto rancore nei suoi confronti ed è per questo che ha voluto separarsi, non certo per l’interesse che prova nei confronti di un altro uomo.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Oltan scoprirà che Selin e Tolga hanno fissato la data delle nozze e per cercare di ostacolare il matrimonio andrà a parlare con Fatih. Lui spera che la donna convinca la figlia a lasciare suo figlio, nel frattempo Zelis e Ozan si sposeranno in gran segreto solo in presenza dei loro testimoni.