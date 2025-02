Puntata dopo puntata Tradimento continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, in termini di ascolti infatti sta conquistando non poco successo. Moltissime sono le persone che quotidianamente restano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, tante sono le novità e i colpi di scena che lasciano tutti a bocca aperta. La nota dizi turca tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Canale 5. Viene trasmessa non solo da lunedì a venerdì alle 14.10 ma anche nel weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Mina Settembre 4: anticipazioni e ultimi rumors sulla trama/ Lo sceneggiatore: "Le idee ci sono, ma…"

Oltre che in televisione gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa succederà nelle prossime puntate? Stando alle anticipazioni trapelate sul web i telespettatori assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nell’episodio di domani, martedì 18 febbraio 2025. Cosa accadrà? A quanto pare Tarik affronterà Oylum e Ozan e mentre discuteranno deciderà di cacciarli via dal suo ufficio, inoltre gli dirà che non li considererà più suoi figli.

Anticipazioni Mina Settembre 4, possibile trama quarta stagione/ Gelsomina tra maternità e nuovi casi

Tradimento, anticipazioni 18 febbraio 2025: momento difficile per Guzide, coprirà Oltan?

Altre interessanti novità terranno i tantissimi fan della soap opera turca con il fiato sospeso. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di domani Guzide dovrà prendere una decisione davvero difficile e si lascerà travolgere dai dubbi. Lei è a conoscenza della natura corrotta di Oltan, un uomo che ha truffato migliaia di persone per diventare ricco. Lui vuole che in tribunale emetta un giudizio favorevole nei suoi confronti, in caso contrario diffonderà un compromettente video di suo figlio.

Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate/ La morte di Yesim sconvolge tutto: Guzide adotta Oyku

In preda al rimorso il figlio di Guzide confesserà di aver causato accidentalmente la morte di un uomo che lo aveva truffato in un affare di criptovalute. Nel frattempo verrà assunto da Oltan nel suo cantiere e troverà nei conti delle incongruenze, poco dopo scoprirà che qualcuno sta approfittando della situazione. Il responsabile potrebbe essere Refik, un collega che è sospettato di aver sottratto denaro gonfiando le fatture. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che scoppierà una risa tra loro nell’episodio di martedì 18 febbraio 2025.