Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà mercoledì 18 giugno 2025, Ipek accuse Guzide dopo il malore di Sezai, Tolga chiede a Oltan se...

Tradimento continua ad appassionare sempre di più i telespettatori con le sue intriganti vicende, questi giorno dopo giorno non vedono l’ora di piazzarsi davanti al televisore per guardare il nuovo episodio. La soap opera turca a quanto pare si prenderà una pausa durante l’estate e in molti sono rimasti molto delusi dalla novità perché consapevoli che dovranno aspettare per scoprire cosa succederà ai protagonisti nelle nuove puntate.

Intanto, Tradimento continua a tenere compagnia ai suoi affezionati fan su Canale 5. Quando? Da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata, però non si ferma nemmeno durante il fine settimana. Sul web sono trapelati interessanti dettagli sulla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 18 giugno 2025. Le anticipazioni rivelano che Sezai verrà portato in ospedale e Ipek si scaglierà duramente contro Guzide che però respingerà subito le sue accuse.

Tradimento, anticipazioni 18 giugno 2025: Tolga rivolge delle domande al padre

La situazione di Umit e Yesim dopo l’arresto non si è ancora risolta del tutto, però fortunatamente non sono più in carcere. Gli spoiler fanno sapere che entrambi riceveranno un invito per partecipare ad una televisiva trasmissione nell’episodio di domani, dove sicuramente parleranno della vicenda che si sono ritrovati ad affrontare.

Nel frattempo Tolga durante una chiacchierata con suo padre gli chiederà se al momento sta frequentando una donna, poco dopo però inizieranno a parlare di Selin e della sua delicata situazione, la ragazza ha tentato il suicidio dopo la morte della bambina che avevano adottato. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che anche Azra vuole sapere come sta Selin, infatti nell’episodio di mercoledì 18 giugno 2025 si recherà ancora da Serra per farle qualche domanda sulla sorella.

