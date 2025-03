Con le sue intriganti vicende Tradimento continua a catturare l’attenzione di moltissimi fan che sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. La dizi turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5, però non si ferma nemmeno durante il weekend, infatti va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma straming Mediaset Infinity. Intanto, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 18 marzo 2025. Queste rivelano che durante l’interrogatorio Sezai continuerà a sostenere di essere estraneo ai reati di cui è stato accusato, la Polizia però deciderà di trattenerlo in centrale.

Tradimento, anticipazioni 18 marzo 2025: Ilknur e Yesim chiedono aiuto a Tarik

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Tarik, con il cellulare che ha rubato a Sezai, fingerà di essere lui e invierà un messaggio a Güzide dicendole di essere atterrato in Canada.

Cos’altro succederà nell’episodio di martedì 18 marzo 2025? Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che Ilknur e Yesim chiederanno a Tarik di riattivare le utenze. Lui però non potrà aiutarle perché l’appartamento è intestato a Kadir, un suo cliente. Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

